Herr Reschke, weil man eine gute Geschichte gar nicht oft genug erzählen kann, wollen wir es genau wissen: Wie sahen die sagenumwobenen Salz- und Pfefferstreuer in der Münchner Bar „Schumann’s“ aus?

Es wird immer nur von den Salz- und Pfefferstreuern gesprochen, es waren aber auch andere Gegenstände involviert: Sektgläser, Weingläser, Cappuccinotassen. Auf dem Tisch tummelte sich damals sehr viel.

An einem Abend im Jahr 2014 wurden diese Salz- und Pfefferstreuer von den Trainern Pep Guardiola und Thomas Tuchel in Spieler verwandelt, aber lassen Sie uns die Geschichte von vorne angehen: Sie waren zu der Zeit der Technische Direktor von Bayern München und hatten sich an dem Abend mit Tuchel verabredet, der ein Sabbatical machte und in der Stadt war. Am Mittag sprachen Sie mit Guardiola.