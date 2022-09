Duell in der Champions League : Der FC Bayern und die Lewandowski-Diskussion

Die fundamental veränderten Münchner, gerade noch für die vielen Tore bewundert, erkunden in der Bundesliga ihr neues Bodenniveau ohne Robert Lewandowski. Was bedeutet das für das Wiedersehen am Dienstag?

Am Samstagabend stand Hasan Salihamidžić in der Arena in München und sagte einen Namen, der seine Mitarbeiter möglicherweise zusammenzucken ließ. „Lewa“, so Salihamidžić, „ist vorn. Er nutzt natürlich jede Möglichkeit.“ Lewa? Das ist Robert Lewandowski, der Weltfußballer, der seit dieser Saison nicht mehr in München stürmt – und in der FC-Bayern-Welt doch Woche für Woche der wichtigste Mann zu sein scheint. Und auch wenn der Sportvorstand Salihamidžić und seine Mitarbeiter nicht in Hogwarts arbeiten, sondern in der Säbener Straße in München, würde man sich nicht mehr wundern, wenn man dort momentan statt Lewandowski sagte: Er, dessen Name nicht genannt werden darf.

Am Samstag, dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga, hat der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart 2:2 gespielt. Es war dort schon das dritte Unentschieden des Meisters in Serie, weswegen in München wieder Diskussionen starten über Lewa-, äh, er, dessen Name nicht genannt werden darf. Solche Diskussionen, so viel Medienkritik muss sein, hat man in München häufig da­durch, dass Reporter sie selbst als solche labeln.