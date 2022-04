Champions League in Villarreal : Der FC Bayern verliert – und hat noch Dusel

An diesem Mittwochabend, an dem sich 21.626 Fußballfans im Estadio de la Cerámica in Villarreal versammelt hatten, stand ein Mann mit Anzug an der Außenlinie und hüpfte. Es war der Trainer der Mannschaft, die auch in der 87. Minute dieses Matches schlauer und schneller war.

Champions League Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Er hüpfte, als sein Außenstürmer die große Gelegenheit mit einem genauen Pass vorbereitete. Er hüpfte, als sein Außenverteidiger die große Gelegenheit mit einem ungenauen Schuss vergab. Er hüpfte und hüpfte und hüpfte. So oft wie ein Mann in der 87. Minute halt hüpft, dem es nicht genügt, dass seine Mannschaft im Viertelfinale der Champions League mit 1:0 führt.

Ach, eines noch: Dieser Mann war nicht Julian Nagelsmann, der Trainer des großen FC Bayern München, sondern Unai Emery, der Trainer des kleinen FC Villarreal.

Später saß Emery, 50 Jahre alt, auf einem Stuhl im Presseraum des Stadions und sagte: „Ich bin glücklich, aber ich bin vorsichtig.“ Er sprach mit diesem Satz zum einen über das Hinspiel in Spanien, das nur mit einem Ein-Tor-Vorsprung für Villarreal endete – und zum anderen über das Rückspiel in Deutschland am nächsten Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video), das nur mit mehr als einem Ein-Tor-Rückstand für München anfangen wird.

„Mir dem 0:1 noch gut bedient“

Was man so kommentieren kann: Der FC Bayern hat verloren – und dennoch Dusel gehabt. Die neueste Bayern-Dusel-Variante konnte man im Spiel sehen, als der spanische Stürmer Gerard Moreno den Ball erst aus knapp 20 Metern gegen den Pfosten und dann aus knapp 60 Metern trotz eines leeren Tores neben dieses schoss. Und man konnte sie in den DAZN-Interviews hören.

„Verdient, dass wir verloren haben. (…) Wir hätten auch noch zwei kriegen können“, sagte Nagelsmann.

„Es hätte sicherlich, wenn’s blöd läuft, höher ausgehen können“, sagte Thomas Müller.

„Am Ende des Tages müssen wir so ehrlich sein und sagen, dass wir mit dem 0:1 noch gut bedient sind“, sagte Joshua Kimmich.

Es sagt viel über dieses Spiel, dass die Meinungsführer aus München danach nicht nur schonungs-, sondern sogar etwas ratlos in die Mikrofone redeten. Sowohl Nagelsmann als auch Müller sprachen die fehlende „Power“ an. Dem Trainer fehlte sie gegen den Ball, dem Spieler mit dem Ball. Warum? Das wiederum konnte weder der eine noch der andere sagen.

In seiner ersten Saison in München wollte Nagelsmann in den wichtigsten Wochen Lösungen haben. An diesem Abend hat er eine Mannschaft spielen sehen, die sich aus schwierigen Situationen „rausgezockt“ hat. Weil es aus seiner Sicht aber die falsche Mannschaft war, könnte man in seiner Sprache sagen: Das Viertelfinal-Hinspiel in Villarreal war für seinen FC Bayern ein krasser Reality-Check.

Einer, der wieder in eine Realität eingebettet war, die mit Ausnahme der Masken, die in Spanien von vielen noch auf den Straßen getragen werden, an die alte Realität erinnerte. In der 50.000-Einwohner -Stadt rannten schon Stunden vor dem Spiel Kinder mit neongelben Trikots durch die Gassen. Anderthalb Stunden vor dem Anpfiff stellten sich dann Fans mit Fahnen am Stadion in der Stadtmitte auf, um den Mannschaftsbus zu empfangen.

Aus diesem Bus stiegen dann die Männer, die das Stadion später schreien ließen. Die Innenverteidiger Raul Albiol und Pau Francisco Torres, die so gut wie keinen Zweikampf verloren. Die Mittelfeldspieler Etienne Capoue und Daniel Parejo, die patrouillierten und rechtzeitig reagierten. Der Stürmer Moreno, der die Konter koordinierte. Der Stürmer Arnaut Danjuma, der in der achten Minute das Tor des Tages schoss.

Mehr zum Thema 1/

Und natürlich Emery, der Trainer, den Danjuma später ein „Mastermind“ nannte. Unter ihm hat Villarreal in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen. „Wir vertrauen ihm und er vertraut uns“, sagte Danjuma. Und man muss auch eher keine Gegendarstellung fürchten, wenn man behauptet: Der Tabellensiebte der La Liga ist taktisch und technisch fähiger als der Tabellenzweite der Bundesliga.

An diesem Mittwoch war ihm dann sogar der deutsche Meister mit seiner ersten Elf unterlegen. Die Tricks von Alphonso Davies funktionierten so wenig wie die Chipbälle von Kimmich. Der Weltfußballer Robert Lewandowski ist momentan sicher nicht der beste Stürmer Europas (Bonne journée, Karim Benzema!).

Und sogar der Torhüter Manuel Neuer, als Fußballspieler fast unfehlbar, schaffte es an der Mittellinie nicht, den Ball an Moreno vorbeizuschießen, der dann aus knapp 60 Metern das leere Tor nicht traf. „Wir waren heute Abend deutlich besser als Bayern“, sagte Daniel Parejo. Da konnte und wollte keiner widersprechen.

Es spricht nach diesem Hinspiel nicht viel für die Bayern – und vor dem Rückspiel doch mehr als man denkt. Das hat mit dem Heimvorteil zu tun – und mit einer Regeländerung: Der Abschaffung der Auswärtstorregel. Auch ein frühes Gegentor in München macht das Weiterkommen nicht unmöglich.

Klar, Villarreal ist nicht Salzburg, aber eben auch nicht Manchester City. Dieses 0:1 ist kein gutes Ergebnis. Aber eines, das man sich anders als vor einem Jahr durchaus mal leisten kann.