FC Bayern in Champions League : Ansage aus München

Als zweite Mannschaft überhaupt will der FC Bayern seinen Titel in der Champions League verteidigen. Doch die Voraussetzungen sind schwieriger geworden.

Vor ein paar Wochen hätte Hansi Flick dem Champions-League-Pokal fast einen Kratzer zugefügt. Es war in der Fußballarena in München, zweiter Stock, wo der FC Bayern auf mehr als 3000 Quadratmetern seine Geschichte ausgestellt hat. Damals schlenderte Flick, der Cheftrainer, mit dem Pokal durchs Vereinsmuseum, bis zur Vitrine, in die er ihn stellen sollte. Er packte den Pott an den großen Henkeln, als er ihn aber auf seinen Platz heben wollte, prallte der Pokal gegen den Glaskasten. Das Vitrinentürchen wackelte, sonst aber war alles gut. Lektion gelernt – fürs nächste Mal?

An diesem Mittwoch steigt Flick mit seinen Bayern mit einem Heimspiel gegen Atlético Madrid (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League sowie bei Sky) in die Vorrunde der Champions League ein. Er könnte sich vermutlich vor dem Spiel und auch sonst immer den Schlüssel für die Vitrine geben lassen, ins Museum spazieren und den Pokal – präzise gesagt: seine Kopie, die in München steht – anfassen, aber in dieser Saison mit ihren vielen und unvorhersehbaren Herausforderungen hat Flick Besseres zu tun.

„Das Triple verteidigen“

Wenn er den echten Pokal anfasst, dann wohl nur auf dem Rasen, wenn er ihn ein zweites Mal gewonnen hat. Und damit zur großen sportlichen Frage vor dem Champions-League-Start: Schaffen es die Bayern als erste deutsche und zweite Mannschaft überhaupt, den Titel zu verteidigen?

Hansi Flick, ein selbsternannter Von-Spiel-zu-Spiel-Denker, sagte am Dienstag: „Wir wollen grundsätzlich so erfolgreich wie möglich sein – da gehört die Champions League auch dazu.“ Vereinspräsident Herbert Hainer, ein früherer CEO, sagte dasselbe – nur etwas forscher: „Wir haben uns vorgenommen, das Triple zu verteidigen. Das hat noch keiner geschafft.“

Die Voraussetzungen dafür sind gewiss nicht leichter geworden. Wenn alles gutgeht, wird die K.-o.-Runde bis zum Halbfinale wieder mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Davor müssen die Bayern aber die Vorrunde überstehen – gegen Lokomotive Moskau, RB Salzburg und eben Atlético. Im ersten Spiel gegen die Spanier könnte sich schon andeuten, wie weit Flicks neue Mannschaft, in der an diesem Mittwoch voraussichtlich neben dem positiv auf das Coronavirus getesteten Serge Gnabry nur Leroy Sané (Kapselverletzung) fehlt, schon ist.

Auf der größten Bühne des europäischen Fußballs werden sie vom ersten Spiel an allerdings mit besonderen Erwartungen beobachtet. Oder wie es Diego Simeone, der Trainer von Atlético, sagte: „Die Bayern sind ganz klar die Besten von allen. Wegen ihrer Power, ihrer Dominanz, ihrer Geschichte, ihrer Gegenwart.“