Bayern-Trainer Nagelsmann : „Wir sollten nicht draufhacken“

Trainer Julian Nagelsmann bedauert das abgesehen vom FC Bayern München enttäuschende Abschneiden der Fußball-Bundesliga in der Gruppenphase der Champions League. Der 34 Jahre alte Bayern-Coach warb nach dem Scheitern von Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg aber auch um Nachsicht. „Ich hätte mich gefreut, wenn viele deutsche Mannschaften in der K.o.-Phase sind“, sagte Nagelsmann nach dem 3:0 seiner Bayern am Mittwochabend gegen den FC Barcelona.

Champions League Liveticker

Der deutsche Rekordmeister steht als souveräner Gewinner seiner Gruppe als einziger deutscher Vertreter im Achtelfinale. In der vergangenen Saison hatten noch alle vier Bundesligavereine – Bayern, Dortmund, Leipzig und Borussia Mönchengladbach – die Gruppenphase überstanden. Nagelsmann verwies aber auch auf die finanziell veränderten Kräfteverhältnisse im internationalen Wettstreit.

„Wir haben selbst als Bayern München schon keine ganz leichten Voraussetzungen im europäischen Spitzenfußball“, argumentierte er. „Das betrifft Mannschaften, die vielleicht einen Tick niedriger im Ranking sind, noch viel mehr. Es ist nicht so leicht. Deswegen nicht draufhacken, sondern alle gemeinsam anpacken, dass es in Zukunft gut ist. Da kann jeder seinen Teil dazu beitragen“, sagte Nagelsmann.

Nach der souveränen Abrundung der ersten Champions-League-Etappe im leichten Münchner Schneefall nahm Nagelsmann mit Blick auf seine eigene Mannschaft die Rolle des Mitfavoriten auf den Henkelpott offensiv an. Der junge Trainer will mit dem FC Bayern in den K.o.-Runden die Fahne der in der Gruppenphase arg gerupften Bundesliga am liebsten bis zum Finale am 28. Mai 2022 in St. Petersburg hochhalten.

„Es ist schon unser Anspruch, einer der Favoriten zu sein. Wir wollen gerne die Champions League gewinnen“, sagte der 34 Jahre alte Nagelsmann nach dem klaren 3:0 (2:0) am Mittwochabend gegen den FC Barcelona. Mit 18 Punkten und 22:3 Toren spielte der Bundesliga-Primus die beste Gruppenphase aller 32 Königsklassen-Teilnehmer noch vor Jürgen Klopps FC Liverpool und Ajax Amsterdam, die in ihren Gruppen ebenfalls alle sechs Partien gewinnen konnten. „Wir haben es gut gemacht, total souverän“, lobte Nagelsmann. „Wir haben die Totalausbeute erreicht und können sehr zufrieden sein“, betonte auch Kapitän Manuel Neuer.

Gegen den hoch verschuldeten und international auf Mittelmaß geschrumpften FC Barcelona, der im Jahr eins nach dem Verlust von Lionel Messi an Paris Saint-Germain kläglich in der Vorrunde scheiterte und als Gruppendritter hinter Benfica Lissabon in die Europa League absteigt, hatten die Bayern wie schon bei den jüngsten Duellen erneut leichtes Spiel. „Gegen Barça flutscht es irgendwie“, bemerkte Thomas Müller, der mit seinem 50. Champions-League-Tor in der zuschauerlosen Arena den Sieg einleitete. Der sehr agile Leroy Sané und Jamal Musiala legten noch zwei Treffer nach. „Es hat Spaß gemacht“, sagte Sané.

Der Blick ging natürlich sofort Richtung K.o.-Phase im neuen Jahr. Dann müsse man „dieselbe Performance an den Tag legen wie in der Gruppenphase“, sagte Nagelsmann. Wunsch- oder Angstgegner für das Achtelfinale, das am kommenden Montag ausgelost wird, mochten weder der Trainer noch die Münchner Profis benennen. „Ich bin gespannt, wer kommt“, sagte Nagelsmann gelassen. Egal gegen wen, das Ziel sei eh klar, verkündete Nationaltorhüter Neuer: „Wir wollen weiterkommen.“

Die möglichen Bayern-Gegner sind von sehr unterschiedlichem Kaliber. Aus dem Topf der Gruppenzweiten kommen neben Titelverteidiger FC Chelsea und dem Pariser Starensemble um Messi Atlético Madrid, Inter Mailand, Sporting Lissabon und RB Salzburg als Gegner infrage. Der siebte mögliche Kontrahent wird erst an diesem Donnerstag (19.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) im verschobenen Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Villarreal ermittelt. „Wir freuen uns auf die K.o.-Runde“, sagte Neuer.

Die Champions League ist für den FC Bayern mitten in der nächsten Corona-Welle mit abermaligen Geisterspielen in München wieder einmal eine besonders wertvolle Geldquelle. Nach der makellosen Gruppenphase mit sechs Siegen und dem Einzug in das Achtelfinale hat der deutsche Meister in Europas Fußball-Königsklasse bereits 78,42 Millionen Euro an UEFA-Prämien eingenommen. Dazu kommt noch ein weiterer üppiger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool. Die genaue Summe steht erst am Saisonende fest.

Mehr zum Thema 1/

Oliver Kahn hatte als Bayern-Chef erst am vergangenen Wochenende darauf hingewiesen, dass sein Klub seit bald zwei Jahren „eine Pandemie zu managen“ habe. Jedes Heimspiel ohne Zuschauer in der Allianz Arena bedeute einen Einnahmeausfall von rund 3,5 Millionen Euro. Insofern waren die 2,8 Millionen Siegprämie für das 3:0 im sportlich nicht mehr entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen den FC Barcelona am Mittwochabend eine wichtige Kompensation.

In der K.o.-Phase winken den Bayern weitere große Zahltage. Den Einzug ins Viertelfinale würde die UEFA mit 10,6 Millionen Euro honorieren, ein Vorstoß ins Halbfinale ist 12,5 Millionen wert. Der Finalsieg am 28. Mai 2022 in St. Petersburg wird mit 20 Millionen Euro honoriert. Die Bayern könnten also bei entsprechenden Erfolgen weit über 100 Millionen Euro in dieser Königsklassen-Saison erlösen.