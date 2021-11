5:2 in Champions League : Der FC Bayern lebt gut mit den „kleinen Makeln“

Es wäre übertrieben zu behaupten, Julian Nagelsmann musste sich erst wieder an die Stadionroutine gewöhnen. Der Trainer des FC Bayern war ja nur zwei Wochen weg, in Corona-Quarantäne daheim in der Küche. So viel hat sich in dieser kurzen Zeit nicht verändert. Ein paar mehr Zuschauer dürfen nun zu den Spielen, wenngleich am Dienstag nur 50.000 statt der erlaubten 70.000 Zuschauer zur Champions-League-Partie gegen Benfica Lissabon in die Münchner Arena kamen.

Und der Lärmpegel war deshalb ein bisschen höher, fast schon wieder so wie früher, vor Corona. Es ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, sich von der Seitenlinie aus Gehör zu verschaffen, aber damit kann Nagelsmann leben. „Es ist schon schöner so“, stellte er fest. Und es sei auch „schöner, das Spiel nicht am Fernseher anschauen zu müssen“, so wie die vier Partien zuvor.

Sonst war bei seiner Rückkehr alles wie immer – oder meistens jedenfalls. Die Bayern haben auch das vierte Vorrundenspiel der Königsklasse souverän gewonnen und sich mit dem 5:2 gegen die Portugiesen vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. „Es hat Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen“, sagte Nagelsmann. Es sei „ein unfassbar gutes Spiel“ gewesen, von seiner Mannschaft, „eigentlich unser bestes“, fand er, allerdings schon noch „mit kleinen Makeln“.

Damit sind vor allem die beiden Gegentore gemeint. Aber über die sah Nagelsmann erstaunlich großzügig hinweg, womöglich auch aus Rücksicht auf die leicht veränderte Abwehrreihe. Weil in Lucas Hernandez und Niklas Süle gleich zwei Innenverteidiger ausfielen, kam Tanguy Nianzou zu seinem Champions-League-Debüt und erst zweiten Startelf-Einsatz in dieser Saison.

Allerdings habe man es schon anders besprochen, wie man es verteidige, sagte Nagelsmann und meinte vor allem den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Morato (38. Minute) nach einem Freistoß, bei dem die Zuordnung nicht passte. Aber auch den Konter nach einem Fehlpass von Marcel Sabitzer im Mittelfeld, den Darwin Nunez zum 2:4 (74.) vollendete.

Der Trainer-Rückkehrer sprach lieber darüber, was auf der anderen Seite, Richtung Benfica-Tor, passierte. „Eine unglaubliche Aktivität“ habe die Mannschaft gezeigt, sie sei „sehr spielfreudig“ gewesen und „mit viel Tempo hinter die Kette“ gekommen. Angetrieben von Joshua Kimmich, der den Kopf nach der Impfdebatte wieder frei zu haben scheint, ließen die Münchner den Gegner kaum eine Verschnaufpause.

Über rechts narrte Kingsley Coman immer wieder seinen Gegenspieler, bereitete mit viel Übersicht das 1:0 durch Robert Lewandowski (26.) vor. Serge Gnabry ließ sich durch ein paar misslungene Aktionen zu Beginn nicht verunsichern und traf schließlich per Hacke zum 2:0 (32.). Leroy Sané vergab zwar zunächst ein paar Großchancen, brachte dann aber den Ball per Volleyschuss doch noch ins Ziel (48.).

Der ehemalige Schalker spielt seit Wochen auf konstant hohem Niveau, abgesehen vom Pokal-Debakel in Mönchengladbach, aber da stand ja die gesamte Mannschaft neben sich. Nach den Pfiffen und Schmährufen der Bayern-Fans zu Beginn der Saison habe er nun „den Schalter gefunden“, sagt Nagelsmann.

Seinen Anteil am Formanstieg des Nationalspielers will der Trainer nicht überbewerten. „Jeder fragt, was ich mit ihm gemacht habe, aber es ist eigentlich nicht viel“, behauptet er. Sané bekam eine neue Position, halblinks, statt rechts, und das Gefühl vermittelt, dass der Trainer ihn ganz gut leiden kann. „Den Rest hat er schon selbst hingekriegt“, sagt Nagelsmann.

Und dann ist da ja auch noch Lewandowski, der in der zweiten Halbzeit seine Tore Nummer zwei und drei (61./84.) erzielte. Es hätten sogar vier werden können, aber er hat sich ausnahmsweise einen Fehlschuss vom Elfmeterpunkt erlaubt. Kurz vor der Halbzeit hatte es nach einem Handspiel von Lucas Verissimo Strafstoß gegeben, den der Pole, wie er zugab, „einfach falsch geschossen“ habe, direkt in die Arme von Torhüter Odisseas Vlachodimos. Mit 81 Toren in nun 100 Champions-League-Spielen hat Lewandowski sogar eine bessere Quote als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die beide in der Königklassen-Rangliste allerdings weit vor ihm stehen. Messi hatte es in den ersten 100 Partien auf 77 Tore gebracht, Ronaldo sogar nur auf 64.

Die Bayern sind nicht unverwundbar, das hat auch Benfica gezeigt, aber „wenn wir ein Tor bekommen, motiviert uns das, selbst noch mehr zu schießen“, sagt Lewandowski. Das klappt auch meistens. Wer derart souverän durch die Vorrunde marschiert, muss sich zwangsläufig mit der Favoritenrolle in der Champions League abfinden. „Es gibt schon noch ein paar andere Teams, die auch ganz gut sind“, sagt er. „Aber wir gehören auch dazu.“