Serge Gnabry hat sich schick gemacht für Paris. Die neue Frisur, eine Kombination aus Flechtelementen und Schwänzchen, präsentierte der Außenstürmer des FC Bayern München beim 3:0-Sieg über den VfL Bochum am Samstag in der Fußball-Bundesliga. Er wird in der französischen Hauptstadt wieder ein Hingucker sein, wie vor ein paar Wochen, als er einen trainingsfreien Tag nutzte, um eine Einladung an die Seine zur Fashion Week anzunehmen und dort Mode vorzuführen.

Weil er seinen Auftritt ausführlich in den sozialen Medien dokumentierte, wurde Paris zum Reizwort bei den Bayern. Es stand für die diskutable Einstellung eines hoch bezahlten Profis. Nun geht es wieder nach und um Paris – und für den FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an diesem Dienstagabend (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) darum, was aus dieser Saison noch wird.

Gnabry jedenfalls empfahl sich für einen Platz auf dem Laufsteg im Prinzenpark-Stadion, die Spieldaten gegen Bochum wiesen ihn als den lauffreudigsten Münchner aus, zudem war er mit einem verwandelten Strafstoß am Erfolg beteiligt. Gnabry zeigte insofern eine professionelle Reaktion auf den Tadel seines Trainers Julian Nagelsmann und des Sportvorstands Hasan Salihamidzic – wenigstens diese Baustelle hat der FC Bayern schließen können.

Ansonsten aber geht er mit einem Gefühl der Ungewissheit in die Begegnungen mit PSG. Die Münchner wissen, dass das Ensemble um Weltmeister Lionel Messi in seinen Wettbewerben in Frankreich aus dem Takt geraten ist, allerdings spielen auch die Bayern seit Wiederaufnahme des Betriebs nach der WM nicht überzeugend. „Wenn wir so auftreten wie gegen Bochum, wird es nicht reichen“, meinte Nagelsmann am Samstag mit Blick auf Paris.

Der Kader des FC Bayern will über den 8. März, den Termin des Rückspiels, hinaus beschäftigt werden – und zwar mit mehr als dem Bundesliga-Alltag und dem deutschen Pokalwettbewerb. Denn es ist der tiefste Kader, den die Bayern je hatten. Salihamidzic wurde von Medien und Fans gefeiert für seine Transfers: Sadio Mané und Matthijs de Ligt im Sommer, Yann Sommer als hochwertiger Ersatz für Manuel Neuer nach dessen Unterschenkelbruch, der ablösefreie Daley Blind und kurz vor Wechselschluss João Cancelo von Manchester City zunächst auf Leihbasis. Salihamidzic’ Sohn Nick, der sich auf Twitter mit Kritikern seines Vaters befehdet, bejubelte die überraschenden Verpflichtungen, platzierte dabei auch spöttische Bemerkungen in Richtung des nationalen Widersachers Borussia Dortmund.

Die Fallhöhe wäre für die Bayern somit nicht gering, wenn die nächste K.-o.-Runde in der Champions League ohne sie stattfände. Das Erreichen des Viertelfinales in der Königsklasse ist die Mindestnorm. Durch die Vorrunden pflügen die Münchner mit historischer Selbstverständlichkeit, ihr letztes Scheitern ereignete sich im Herbst 2002, dazu kommt eine Saison im Exil des UEFA-Cups (2007/08).

Ein vorzeitiges Aus würde nicht zuletzt an Trainer Nagelsmann hängen bleiben, der dann zu wenig gemacht hätte aus dem, was der Verein ihm zur Verfügung stellt. Vielleicht wäre er dann doch der zu junge und für den FC Bayern zu leichtgewichtige Trainer. Es würde eine große Diskussion einsetzen. Kniffliger und kitzliger könnte eine Aufgabe im Achtelfinale kaum sein.

Auf PSG trafen die Bayern im Champions-League-Finale 2020 unter den Umständen der Corona-Krise, sie siegten im leeren Stadion von Lissabon durch Kingsley Comans Kopfball 1:0, ihr bester Mann aber war Torhüter Manuel Neuer. Im Jahr darauf schieden sie im Viertelfinale gegen PSG aus, zur Unzeit hatte sich ihr Torgarant Robert Lewandowski verletzt.

Aktuell dürfen die Münchner rätseln, wem sie überhaupt gegenüberstehen werden. Kylian Mbappé, zuletzt wegen einer Muskelverletzung außer Gefecht, trainierte am Sonntag wieder mit dem Team. Spätestens im Rückspiel in München in drei Wochen wird PSG auf seinen dritten Weltstar neben Messi und dem Brasilianer Neymar zurückgreifen können. Die Champions League zu gewinnen ist bekanntlich die unerfüllte Sehnsucht von PSG.

Was die beiden Klubs auch abseits des Platzes verbindet, ist eine Beziehung zu Qatar. Sie sind Werbeträger des arabischen Staats, wobei dessen Engagement beim FC Bayern im Vergleich zu den Investitionen in Paris Nebensache ist. Die Münchner würden die dem Vernehmen nach mit 25 Millionen Euro jährlich dotierte Partnerschaft mit „Qatar Airways“, die im kommenden Sommer ausläuft, gerne fortsetzen, sind sich aber nicht sicher, ob die qatarische Seite noch interessiert ist, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß neulich in der Talksendung „Doppelpass“ sagte. Ein Erfolg gegen den Hauptklub könnte da nicht schaden.

Es ist, bei aller Brisanz, auch eine Situation, wie der FC Bayern sie liebt: Die Frequenz der Spiele steigt an, und auch wenn nicht jeder Auftritt überzeugt, so stimmen zumindest die Resultate wieder nach den Punktverlusten durch drei Unentschieden in der Liga. 4:2 in Wolfsburg, 3:0 gegen Bochum, zudem ein 4:0 im DFB-Pokal in Mainz – die Zahlen sprechen gegen eine Krise.

„Es könnte erfrischender laufen, doch es ist keine schlechte Phase“, sagt Thomas Müller, der die Paris-Reise mit gewohntem Pragmatismus angeht: „Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft eine intensive Leistung auf den Platz bekommen – und dann schauen wir mal, was für ein Ergebnis wir kriegen.“