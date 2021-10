Gegner des FC Bayern : Der „Maestro“ von Benfica unter Druck

Benfica Lissabon steht mit seinem neuen Präsidenten vor einem Neuanfang. Der Klub steckt in einer schweren Krise, ausgelöst durch Rui Costas Vorgänger. Es geht um Betrug in Millionenhöhe – und mehr.

Auf der Ehrentribüne im Luz-Stadium in Lissabon wird an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) zum ersten Mal seit 18 Jahren ein neu gewählter Benfica-Präsident Platz nehmen: Rui Costa, ehemals Mittelfeldstratege der portugiesischen Nationalmannschaft, gibt zehn Tage nach seiner gewonnen Präsidentschaftswahl seine Heimpremiere im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern München. Der 49-jährige tritt ein schweres Erbe an: denn der portugiesische Traditionsverein steckt mitten in einer schweren Krise, ausgelöst durch Costas Vorgänger, dem langjährigen Benfica-Präsidenten Luís Filipe Vieira.

Im Juli wurde Vieira wegen des Verdachts auf schweren Finanzbetrug festgenommen. Seit 2014 soll der frühere Präsident den Fußballklub und den portugiesischen Staat um mehrere Millionen Euro betrogen haben. Neben seinem Sohn soll ihm dabei auch ein Unternehmer aus der Lebensmittelindustrie geholfen haben, der in Portugal unter dem schillernden Namen „König der Brathähnchen“ bekannt wurde.