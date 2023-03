Wenn Julian Nagelsmann am Spielfeldrand keinen modischen Hoodie trägt, sondern etwas feineren Zwirn, dann muss es sich um einen besonderen Fußball-Abend handeln. Ganz in schwarz gekleidet konnte der Trainer des FC Bayern aber am Ende fast schon gelassen in der Münchner Arena die Partie gegen Paris Saint-Germain, dieses Achtelfinale in der Champions League, verfolgen. Dieses Spiel war „entscheidend für die Saisonbewertung“, wusste er. Und für die Beurteilung, ob er noch oder aufgrund seines jungen Alters schon der richtige Trainer für den deutschen Rekordmeister ist.

An diesem Mittwoch hat seine Mannschaft die Diskussion um Nagelsmann erst einmal beendet. Nach dem 1:0 vor drei Wochen im Hinspiel gewannen die Bayern auch die zweite Partie gegen PSG, dieses Mal 2:0. Die Tore vor 75.000 Zuschauern in der Münchner Arena erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (61. Minute) und Serge Gnabry (89.).

„Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir die Scheu abgelegt, waren klarer im Verteidigen“, sagte Thomas Müller anschließend bei DAZN. „Wir haben dann das bessere Spiel gemacht und, glaube ich, auch verdient gewonnen.“

Nagelsmann will die Champions League gewinnen

„Es ist“, hatte der Bayern-Trainer vor Anpfiff zugegeben, „auch ein wichtiges Spiel für mich.“ Allerdings hatte Nagelsmann dies nicht nur auf seine Zukunft in München bezogen, sondern darauf, die Champions League gewinnen zu wollen, „bevor ich nur noch gebückt gehen kann“. Seine Mannschaft hat mit einem vor allem in der zweiten Halbzeit sehr beherztem Auftritt die Chance gewahrt, dass der 35 Jahre alte Nagelsmann dies vielleicht sogar schon als Trainer-Jungspund schafft.

Die zentrale Frage war, wie und ob die Bayern Weltmeister Lionel Messi und vor allem Kylian Mbappé, der Stürmer, der in Paris erst eine gute halbe Stunde vor dem Ende eingewechselt worden war und die Partie beinahe noch gedreht hätte, in den Griff bekommen würden. Dieses Mal wollten die Münchner besser vorbereitet sein als im Hinspiel. „Wenn unser Plan aufgeht, wird er nicht viel Spaß haben“, kündigte Thomas Müller an.

Der Spaß für Mbappé hielt sich tatsächlich in Grenzen, denn PSG spielte zunächst vorsichtiger als erwartet. Kompakt im Mittelfeld war die Mannschaft um Lionel Messi erst einmal darauf bedacht, kein Tor zu kassieren. Nur einmal erreichte Mbappé ein Ball aus der eigenen Hälfte, aber er kam nicht am mitlaufenden Leon Goretzka vorbei, sein Flachschuss aus spitzem Winkel landete in Yann Sommers Armen (2.). Die Münchner verdichteten in der Anfangsphase die Räume geschickt, Messi kam im Aufbau kaum zur Entfaltung. Als er sich doch einmal in zentraler Position an den Ball kam, passte Alphonso Davies auf.

Nach einer guten halben Stunde musste PSG-Trainer Christophe Galtier den angeschlagenen Verteidiger Marquinhos auswechseln, für ihn kam Nordi Mukiele. Aber dem Spiel der Franzosen schadete dieser Ausfall erst einmal nicht. Im Gegenteil: Die Partie wurde munterer, weil Paris den Druck erhöhte und der FC Bayern sich ein paar Nachlässigkeiten erlaubte. In der 38. Minute vertändelte Sommer den Ball im Strafraum, beim Schuss von Vitinha rettete Matthjs de Ligt für den geschlagenen Münchner Torhüter kurz vor der Linie. Kurz darauf war Sommer aber zur Stelle, als er vor dem herbeieilenden Mbappé klärte.

Das nun druckvollere Spiel von PSG öffnete auch ein paar Räume für den Gegner, die die Münchner aber zunächst nicht nutzen konnten. Die beste Gelegenheit für den FC Bayern blieb ein Schuss von Jamal Musiala aus kurzer Distanz, den aber Gianluigi Donnarumma parierte (32.)

Für den eingewechselten Mukiele war der Arbeitstag nach einer Viertelstunde schon wieder beendet, er blieb in der Kabine. Für ihn kam der erst 17 Jahre alte El Chadaille Bitshiabu als linker Verteidiger für die Dreierkette. Die Pause schien den Münchner besser getan zu haben als Paris, jedenfalls setzten sie die ersten Akzente nach dem Wiederanpfiff. Zuerst wurde Choupo-Moting noch von Danilo am Torschuss gehindert, aber eine Minute später bekam er die nächste Chance und traf (52.). Allerdings zählte der Treffer nicht, weil Thomas Müller im Abseits stand und, wie Schiedsrichter Daniele Orsato fand, Donnarumma irritierte.

PSG kam in dieser Phase kaum einmal mehr zu eigenen Offensivaktionen, war stattdessen gefordert in der Defensive. Und in der 61. Minute damit überfordert, als Kapitän Marco Verratti den Ball an der Strafraumgrenze verlor. Goretzka schaltete schnell, spielte zu Choupo-Moting, der aus ähnlicher Position gegen seinen ehemaligen Klub traf wie neun Minuten zuvor. Dieses Mal zählte der Treffer. Die Bayern führten 1:0, das Viertelfinale war noch etwas näher gerückt.

Aber PSG gab sich noch nicht geschlagen, und wenn Sommer nicht den Kopfball von Ramos mit einer Glanzparade geklärt hätte, wäre die Partie und das Rennen um den Viertelfinaleinzug vielleicht noch einmal spannend geworden. Anschließend schlugen alle Versuche der Franzosen fehl, die Wende zu schaffen. In der 89. Minute beendete Serge Gnabry mit dem 2:0 alle Zweifel. Und ein Treffer des eingewechselten Sadio Mané in der Nachspielzeit wurde wegen Abseitsstellung auch noch aberkannt.

„Die Spieler haben es wirklich gut umgesetzt“, sagte Nagelsmann nach dem Schlusspfiff. Wenn sein Team „maximale Gier und Emotionen“ mit der „Qualität, die wir haben“, paare, seien die Bayern „unfassbar gut“.