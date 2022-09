Rückkehr mit FC Barcelona : Lewandowski sorgt bei Bayern für Verwunderung

So kennt man ihn in München nicht. Robert Lewandowski kehrt mit dem FC Barcelona zurück, vergibt aber einige große Chancen. Auch nach dem Spiel ist der früherer Bayern-Star daher Thema Nummer eins.

Die Sprache von Fußballstürmern sind Tore. In der Münchner Arena hat das in den vergangenen acht Jahren niemand besser bewiesen als Robert Lewandowski. Für den FC Bayern erzielte er in dieser Zeit 344 Tore in 375 Spielen. Es sind Zahlen wie diese, die sprachlos machen können. Am Dienstagabend war Robert Lewandowski wieder in München. Und doch war alles etwas anders als gewohnt. Denn er trug nicht das Trikot des FC Bayern, sondern das des FC Barcelona. Und er schoss kein Tor, obwohl er einem Tor ganz nah war. Das verschlug ihm wohl die Sprache. Zumindest öffentlich redete er nicht.

Champions League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Dafür sprachen andere über ihn nach dem Münchner 2:0-Heimsieg im Gruppenspiel der Champions League, während Lewandowski mit schnellem Schritt zum Mannschaftsbus der Katalanen ging, um in die Nacht zu entschwinden. „Er hat zwei, drei gute Szenen in der ersten Halbzeit. Ich wundere mich, dass er daraus kein Tor gemacht hat“, sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidžić, mit dem sich Lewandowski im Sommer vor allem auseinandergesetzt hatte bei seinem Wunsch, den Klub unbedingt zu verlassen. Nun kam es zum Wiedersehen, das die Münchner als Sieger verließen.