Sonderlob beim FC Bayern : „Er hat ein herausragendes Spiel gemacht“

Es war kurz vor Ende eines höchst gelungenen Champions-League-Abends, als das Münchner Publikum für eine letzte Pointe sorgte. Es hofierte nicht jene Spieler beim FC Bayern, die in erster Linie für das Offensiv-Spektakel gegen Dynamo Kiew verantwortlich waren, sondern pickte einen Verteidiger heraus. Minutenlang wurde Niklas Süle am Mittwoch mit Sprechchören gefeiert, auch noch nach dem Schlusspfiff.

Vielleicht war es ihm sogar ein bisschen peinlich, jedenfalls verschwand er nach einem kleinen Plausch mit Trainer Julian Nagelsmann am Spielfeldrand schnell in den Katakomben und begleitete seine Kollegen nach dem 5:0-Sieg nicht mehr auf der Ehrenrunde.

Süle hat gut, ja sogar sehr gut gespielt, „sehr konzentriert“, wie Nagelsmann fand. Deshalb war das Lob von den Rängen auf jeden Fall verdient. Und die Fans lagen voll im Trend, denn nach dem zweiten Sieg im zweiten Vorrundenspiel der Königsklasse ging es bei den Bayern vor allem um das, was hinten, in der eigenen Hälfte, passierte und weniger um die ja ohnehin fast immer prima funktionierende Offensive. „Es ist für uns als Mannschaft wichtig, stabil in der Defensive zu stehen“, sagte Kapitän Manuel Neuer. Stabiler als in der vergangenen Saison.

Das Manko, die viel zu vielen Gegentore, zu beheben, sah und sieht Nagelsmann noch immer als vordringlichste Aufgabe bei seinem neuen Verein. „Es geht darum, die Gier, die die Mannschaft nach vorne hat, auch nach hinten zu haben“, sagte der Bayern-Trainer, denn „es sieht immer schöner aus, wenn man zu null spielt.“ Erst einmal kassierte der deutsche Rekordmeister in dieser Saison mehr als ein Tor, gegen den 1. FC Köln Ende August. Danach schafften es in sechs Spielen überhaupt nur noch zwei Mannschaften, einen Treffer gegen die Münchner zu erzielen.

Nagelsmanns Fokus

Der Fokus von Nagelsmann liegt auf der „Restverteidigung“ bei eigener Dominanz. Es geht darum, „dass du da mutig bist und hoch im Raum verteidigst“, sagte er, gerade gegen eine Mannschaft wie Kiew, die auf Konter lauert. „Das haben wir gemacht.“ Noch nicht immer ganz fehlerfrei, denn die Ukrainer tauchten zwei-, dreimal in Überzahl vor dem Münchner Strafraum auf, spielten die Konter aber schlecht zu Ende. Und schafften es auf der anderen Seite nicht, die eigenen Reihen zu schließen. „Bayern ist einfach zu stark für uns“, sagte Kiews Trainer Mircea Lucescu, für den die Münchner „der größte Favorit in dieser Champions-League-Saison“ sind.

Nach Robert Lewandowskis 1:0 durch einen verwandelten Handelfmeter (12. Minute) führten Balleroberungen in der eigenen Hälfte und schnelles Umschaltspiel zum zweiten Treffer des Polens (27.) und zu Serge Gnabrys 3:0 (68.). Ehe der eingewechselte Eric-Maxim Choupo-Moting mit seinem Kopfballtreffer den Torreigen gegen den ukrainischen Meister beschloss (87.), sorgte Leroy Sané für das schönste Tor des Abends. Aus sehr spitzem Winkel flog der Ball zum 4:0 ins Tor (74.), aber, wie der Spieler zugab, eher zufällig. Er wollte von der linken Seite eigentlich in die Mitte flanken, aber „der Ball ist mir abgerutscht“, sagte Sané. „Ich habe Glück gehabt, dass in dem Moment meine Technik nicht so gut war.“

Er wurde aber nicht nur wegen seines unabsichtlichen Tores von der UEFA als „Man of the Match“ ausgezeichnet, sondern weil er auch als Passgeber und Balleroberer überzeugte. „Ein herausragendes Spiel“, fand Nagelsmann, habe Sané gemacht. Ähnlich sahen es offenbar auch die Zuschauer bereits am Ende der ersten Hälfte, als es für eine gelungene Offensivaktion Beifall und ein paar anerkennende Sané-Rufe gab.

Dieser Zuspruch, gab der Spieler zu, habe „sehr gut getan“, nachdem er vor ein paar Wochen noch von den eigenen Fans ausgepfiffen und verhöhnt worden war. Das sei nicht schön gewesen damals, sagte er nun, „aber es gehört dazu. Ich habe da ja auch keine Leistung gebracht“. Er wolle nun den Fans „etwas zurückgeben“ und sei glücklich, „dass es gerade so gut läuft“.

Die Leistungen von Sané und auch des wiedererstarkten Süle sind symptomatisch für die Münchner Frühform. „Uns als Mannschaft und dem Trainer ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht aufhören, auch wenn es 3:0 oder 4:0 steht“, sagt Leon Goretzka. Der offenbar unstillbare Torhunger führte dazu, dass die Bayern in den ersten zehn Pflichtspielen dieser Saison bereits 46 mal getroffen haben. „Aber es werden auch wieder Spiele kommen“, weiß Goretzka, „die knapper werden.“ Eine Phase, in der es auch einmal zäh läuft – und Spieler vielleicht auch nicht mit Sprechchören gefeiert werden.