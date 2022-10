Münchner Probleme : Die Super-Bayern gibt es nur in Teilzeit

In der Champions League zeigen die Münchner sehr oft ihr gutes Gesicht. In der Bundesliga klappt das nicht immer. Immerhin beendet Oliver Kahn eine „aberwitzige“ Diskussion um Julian Nagelsmann.

Der letzte Eindruck, das ist der, der zählt. Oft jedenfalls. Wenn er gut ist, kaschiert er womöglich, was zuvor nicht ganz so gut war. So gesehen müsste dem FC Bayern ein ganz entspanntes Wochenende bevorstehen mit einer Jahreshauptversammlung am Samstag, bei der nur das Thema Qatar für Unruhe sorgen könnte, nicht aber die sportliche Leistung vor der Bundesligapartie gegen den SC Freiburg am Sonntag (19.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN).

Denn der jüngste Ausflug nach Pilsen war erfolgreich. Aber so einfach ist das bei den Münchnern eben nicht. Sie sind die Mannschaft der zwei Gesichter in dieser Saison. Das, mit dem sie unter der Woche international auftreten, ist das gute, jenes, das ihren Ansprüchen genügt und mit dem sie nun frühzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht haben. Das 4:2 bei Viktoria Pilsen am Mittwoch war der vierte Sieg im vierten Spiel, der elfte in der Gruppenphase saisonübergreifend. Das hat zuvor noch keine Mannschaft geschafft.