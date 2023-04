An der Seitenlinie des Etihad Stadium in Manchester stehen die Hauptdarsteller an diesem Abend manchmal fast Schulter an Schulter und fuchteln so hektisch mit ihren Händen, dass es wirklich kein großes Wunder mehr wäre, wenn gleich Funken aus den Fingerspitzen schießen würden. Es schüttet und stürmt seit der ersten Sekunde dieses Spiels, doch sie sind so energiegeladen, dass sie gar nicht daran zu denken scheinen, sich die Kapuzen ihrer Anoraks über den Kopf zu ziehen.

Champions League Liveticker

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Sie sind in ihrem Element. Und auch wenn man im internationalen Fußball, dem Hort des Hokuspokus, mit solchen Vergleichen sehr vorsichtig sein sollte, darf man in diesen mitreißenden Momenten schon sagen: Es erinnert an ein Duell großer Magiermeister, wenn die Trainer Pep Guardiola und Thomas Tuchel als Gegner an der Seitenlinie stehen.