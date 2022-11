Weltmeister mit Spanien : Warum Piqué seine Fußballkarriere beendet

Aktualisiert am

Aus der Entfernung ertönt eine Stimme aus einem Radio: „Was meint Ihr, soll Piqué Barça verlassen?“ Gerard Piqué blickt nachdenklich von einem Penthouse über Barcelona. „Culers, seit Wochen, Monaten sprechen viele über mich. Jetzt will ich von mir erzählen.“ Es folgen Bilder des kleinen Gerard mit dem Ball, als Jugendspieler und bei seinen großen Erfolgen bei Barça. Dann: „Diesen Samstag laufe ich zum letzten Mal im Camp Nou auf.“ So plötzlich die Ankündigung vom Karriereende Gerard Piqués kommt: Das Video ist gut durchdacht. Seit Saisonbeginn gilt der 35-Jährige in Barcelona als Problem: Sein Vertrag läuft bis 2024, aber er ist oft angeschlagen. Auch wenn er gesund ist, muss Piqué sich auf die Ersatzbank setzen. Und wenn er doch mal aufläuft, wird ihm die Verantwortung für das schlechte Spiel des Teams zugewiesen.

Das alles gehört nun der Vergangenheit an. Jetzt ist Piqué nur noch eine Vereinslegende, Welt- und Europameister, viermaliger Champions League-Sieger, achtmaliger spanischer Meister, um nur einige seiner insgesamt 37 Titel aufzuzählen. Weltmeistertrainer Vicente del Bosque sagte im Nachttalk des Radiosenders Cadena Ser, Piqué habe mit Puyol die beste Innenverteidigung der Welt gebildet. Aber: „Er hatte zuletzt ein trauriges Gesicht, das war nicht er. Er war nicht glücklich.“ Auch was früher Anlass schlimmer Polemiken war, wird nun gerne vergessen: sein Einstehen für ein katalanisches Selbstbestimmungsrecht (nicht gleichzusetzen mit der Unabhängigkeit, wie er betont hat) oder die Rechtfertigung für die Pfiffe katalanischer Anhänger beim Pokalendspiel für die spanische Nationalhymne.

Fußballer – und erfolgreicher Unternehmer

Piqués Entscheidung fällt mit der Verabschiedung eines neuen Sportgesetzes im spanischen Parlament zusammen. Diesem Gesetz zufolge dürfen Sportler keine Geschäftsbeziehungen zu Verbänden jener Sportarten pflegen, in denen sie selbst aktiv sind. Gerard Piqué ist seit Jahren ein erfolgreicher Unternehmer. Er brachte Barça 2015 mit dem japanischen Internethändler Rakuten zusammen, der wurde Hauptsponsor des Klubs. Piqués Firma Kosmos hält die TV-Rechte der französischen Liga, veranstaltet im Tennis den Davis Cup. Vor allem aber: Er hat den Vertrag zwischen dem spanischen Fußballverband und Saudi-Arabien vermittelt, wonach der spanische Supercup in Saudi-Arabien ausgetragen wird. 40 Millionen Euro erhält der Verband pro Saison dafür, laut spanischen Medienberichten soll aber auch Kosmos 24 Millionen Euro verdienen.

Und wo sich Geschäftsmann Piqué und der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, schon so gut verstehen, meldete sich auch der Sportler Piqué zu Wort: „Das musst Du mir ermöglichen. Ich habe wahnsinnig große Lust, bei den Olympischen Spielen mitzuspielen.“ Gemeint waren die Spiele in Tokio, an denen er letztlich doch nicht teilnahm. Das spanische Internetportal El Confidencial hatte den Telefonmitschnitt veröffentlicht.

Mit seinem Karriereende in zwei Wochen beim Auswärtsspiel Barças in Pamplona geht Piqué auch aus dieser Schusslinie. Nun kann er sich ganz seiner beruflichen Karriere als Geschäftsmann widmen. Und seine Ankündigung im Abschiedsvideo wahr machen. Dort sagt er: „Ihr kennt mich ja. Früher oder später komme ich wieder.“