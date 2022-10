Champions League gegen Bayern : Die alten Sorgen des FC Barcelona

Es war ein völlig ungewohnter Spielzug, geradezu gegen die Natur aller Beteiligten. Gerade mal elf Minuten waren am Sonntag gespielt zwischen dem FC Barcelona und Athletic Bilbao, als Ousmane Dembélé es versuchte mit einem angeschnittenen Schuss ins lange Eck, der abgewehrt wurde. Lewandowski holte sich den Ball fast an der Eckfahne, blickte in den Strafraum und flankte. Dembélé stieg hoch und köpfte zum ersten Tor des Spiels ein.

Flanke Lewandowski, Kopfball Dembélé – sonst läuft das umgekehrt. Es war nicht die einzige gute Szene des Franzosen, später revanchierte er sich bei Lewandowski und spielte ihn am Elfmeterpunkt an. Mit einer Drehung löste sich der Pole und schoss mühelos zum 3:0 ein. Am Ende gewann Barcelona 4:0, und Dembélé war der Spieler des Abends, an allen vier Toren beteiligt, sowohl am blitzschnellen Umschaltspiel seines Teams als auch beim letzten Pass in den freien Raum, der letztlich zu den Treffern führte.