Champions League : „Der Urknall“: Messi nicht im Kader des FC Barcelona

Trubel gibt es beim FC Barcelona sowieso schon genug. Nun verzichtet der Klub auch noch freiwillig auf Lionel Messi beim Champions-League-Spiel in Kiew. Was steckt dahinter? Der Trainer erklärt die Entscheidung.

Superstar Lionel Messi darf nicht mit zum Champions-League-Spiel des krisengebeutelten FC Barcelona bei Dynamo Kiew an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) reisen. Der niederländische Barça-Trainer Ronald Koeman versicherte am Montag, der argentinische Fußballprofi benötige wie Frenkie de Jong angesichts der vielen Spiele eine Ruhepause. Aber „AS“ schrieb von einem „Urknall“. Die Sportzeitung spekulierte, es könne andere Gründe als nur die Schonung des wichtigsten Spielers geben.

Seit dem verhinderten Wechsel im Sommer gab es häufiger Zweifel an Messis Motivation. Zuletzt erinnerten die Leistungen des Weltstars kaum noch an frühere Glanzzeiten. So zeigte der 33-Jährige am Samstag beim enttäuschenden 0:1 gegen Atlético Madrid eine erschreckend schwache Leistung. Es gab zuletzt häufiger Differenzen zwischen Messi und dem Klub. Zu den Problemen des in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Klubs zählt die Forderung, dass die Spieler auf ein Teil der Millionengehälter verzichten sollen.

Bei seiner Rückkehr am vergangenen Mittwoch von WM-Qualifikationsspielen mit der argentinischen Nationalelf in Südamerika brach der Zorn aus Messi heraus: „Ich habe es langsam satt, bei allem immer das Problem im Klub zu sein“, sagte der Stürmerstar gegenüber Journalisten in Barcelona. Neben Messi und de Jong werden in Kiew vier weitere Spieler fehlen. Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati und Sergio Busquets sind nach Barça-Angaben angeschlagen.

„Wir haben mit neuen Punkten eine ziemliche komfortable Situation“, sagte Koeman vor dem Abflug auf der Pressekonferenz: „Die beiden Spieler brauchen eine Pause, denn sie haben eine Menge Spiele absolviert. Wir denken, dass es jetzt ein guter Moment ist, um sie zu schonen.“ Nach drei von sechs Spielen führt Barcelona die Gruppe G mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten aus Kiew an.