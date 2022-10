Barça und Lewandowski : „Es ist brutal für uns“

Trainer Xavi vom FC Barcelona fehlten nach dem spektakulären 3:3 (1:0) gegen Inter Mailand ein wenig die Worte. „Es ist schwer, etwas zu sagen“, sagte Xavi nach dem Remis in der Champions-League-Gruppe C, das fürs Weiterkommen zu wenig sein dürfte. „Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt und hätten mehr verdient. Aber das ist Fußball. Wir haben viele Fehler gemacht“, klagte der 42-Jährige, „es ist brutal für uns“.

Holt Inter Mailand in den verbleibenden zwei Gruppenspielen gegen das bislang chancen- und punktlose Viktoria Pilsen und beim FC Bayern drei Punkte, würde Barcelona selbst bei zwei eigenen Siegen über Pilsen und die Münchner wie im Vorjahr bereits in der Gruppenphase scheitern. Denn Inter hat den bei Punktgleichheit zählenden direkten Vergleich gegen Barcelona gewonnen. Und das, obwohl doch nun alles besser werden sollte.

Gegen Inter hatte Stürmerstar Robert Lewandowski mit zwei Toren das vorzeitige Aus vorerst noch abgewendet. Der 34-Jährige traf zum 2:2 und 3:3 (82. Minute/90.+2), das 1:0 für die Katalanen hatte der frühere Dortmunder Ousmane Dembelé (40.) erzielt. Gegen Inter wackelte vor allem Barcelonas Defensive, Nicolo Barrella (50.), Lautaro Martinez (63.) und Robin Gosens (89.) bestraften die Lücken. Barças Torwart Marc-André ter Stegen musste das 3:3 mit einer Weltklasse-Parade in der Nachspielzeit retten – doch der eine Punkt ist wohl zu wenig.

„Es ist enttäuschend“, sagte Barcelonas Kapitän Sergio Busquets und erklärte: „Es ist eine schwierige Gruppe, aber wir hätten es mit den ganzen Neuverpflichtungen besser machen müssen.“ Es sei zwar noch nicht vorbei, „aber es wird jetzt sehr schwer, weil wir nicht mehr nur von uns abhängig sind.“

„Verrückte Ereignisse“ in Barcelona

Das drohende Champions-League-Aus des FC Barcelona war nach dem eigenen Einzug ins Achtelfinale auch beim FC Bayern ein großes Gesprächsthema. Thomas Müller berichtete nach dem 4:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen, dass man die „verrückten Ereignisse“ bei Barcelonas 3:3 im Parallelspiel mitbekommen habe. Die Bayern müssen in zwei Wochen auswärts bei Barça mit dem früheren Teamkollegen Lewandowski antreten. Man wisse „na klar“, dass man Barcelona dann in die Europa League schießen könne, bemerkte Müller zur Konstellation.

„Inter hat jetzt zwei Spiele sehr gut gestaltet gegen Barcelona“, kommentierte Bayern-Coach Julian Nagelsmann die überraschend prekäre Situation von Barça in der schweren Gruppe. „Wir wollen Gruppenerster werden“, kündigte Nagelsmann mit Blick auf die Partie im Camp Nou an. „Aber natürlich ist Barça ein Topteam, hat einen sehr guten Trainer, hat sehr gut aufgerüstet und spielt einen sehr guten Fußball. Unabhängig davon, ob sie in die K.o.-Phase kommen oder ausscheiden, finde ich sie trotzdem wieder sehr gut anzuschauen“, sagte Nagelsmann: „Sie werden uns auch noch mal sehr fordern beim Spiel in Barcelona.“