FC Barcelona in Champions League in München in Zugzwang

Bayern-Gegner in Königsklasse

Die vielen Probleme des FC Barcelona

Von Hans-Günter Kellner, Madrid

Dem einst großen FC Barcelona droht das frühe Aus in der Champions League. Ohne Sieg beim FC Bayern geht es wohl in die Europa League. Doch das ist nicht die einzige Sorge vom neuen Trainer Xavi.