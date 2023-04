Insgeheim werden sie in München gehofft haben, dass die Leiste von Erling Haaland noch ein Weilchen länger zwickt. Die Sturm-Sensation von Manchester City verpasste Ende März und Anfang April wegen entsprechender Beschwerden das Premier-League-Spiel gegen den FC Liverpool sowie die EM-Qualifikationsspiele Norwegens gegen Spanien und Georgien.

Doch am Samstag kehrte er bei Citys Spiel gegen den Tabellenletzten FC Southamp­ton zurück ins Team und schoss wieder zwei Tore, als wäre nichts gewesen. An einen Ausfall Haalands kann sich der FC Bayern also nicht klammern, wenn er an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals in Manchester antritt.

In allen Wettbewerben zusammen hat Haaland in dieser Saison in 38 Einsätzen sage und schreibe 44 Tore geschossen; 30 in der Premier League, zehn in der Champions League – davon allein fünf im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig. Beim 4:1 gegen Southampton half ihm nicht nur sein Torriecher, sondern auch seine fast unvergleichliche Athletik: Das Tor zum 3:0 erzielte er durch einen spektakulären Seitfallzieher.

Haaland braucht Vorlagen

Allerdings gelang es ihm, weil Southamptons Abwehrspieler ihn in der Situation frei zur Entfaltung kommen ließen. City-Trainer Pep Guardiola sprach Haaland hinterher das größte denkbare Lob aus: Der Fußball habe mit den Weltstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi „zwei unglaubliche Jahrzehnte“ erlebt, aber zumindest beim Toreschießen bewege sich Haaland auf demselben Level.

Viel mehr als das muss Haaland in Guardiolas System nicht tun. In Citys Passspiel ist er selten eingebunden: Pro Begegnung spielt er im Schnitt nur 13,3 Pässe; seinen 44 Toren stehen nur fünf Torvorlagen gegenüber. Auf seine Rolle als Vollblutangreifer kann er sich auch deshalb konzentrieren, weil er von Spielern umgeben ist, deren Aufgabe es ist, ihn maßgeschneidert in Szene zu setzen. Der Meister dieser Disziplin ist der Belgier Kevin De Bruyne, Citys dienstältester Profi.

Gegen Southampton gab De Bruyne die Vorlage zum 1:0 durch – wen sonst? – Erling Haaland. Dadurch stellte er einen neuen Rekord auf: Es war seine 100. Torvorlage in der Premier League, so schnell wie ihm ist das sonst niemandem gelungen. In dieser Saison hat De Bruyne allein in der Liga sieben Tore von Haaland direkt vorbereitet.

Guardiolas taktischer Zuschnitt auf Haaland in der Spitze ist eine Abkehr vom Ballbesitzfußball. Ohne De Bruyne würde der Wandel wohl nicht so gut funktionieren. Das gilt in geringerem Maße auch für den immer stärker werdenden Jack Grealish, der am Samstag das 2:0 schoss und vor Haalands Fallrückzieher die Flanke hereinbrachte. Seit der Weltmeisterschaft in Qatar war er in 15 Liga-Einsätzen an zehn Toren direkt beteiligt.

Im Kampf um die englische Meisterschaft hat City bei einem Spiel weniger nun sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Arsenal, der am Sonntag gegen Liverpool 2:2 spielte. Der Titel in der Champions League, die Guardiola mit City bis jetzt nicht gewinnen konnte, ist wichtiger. Mit Haaland soll es klappen.