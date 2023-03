Auf eine seltsame Weise sollte Marco Rose recht behalten. Der Trainer von RB Leipzig hatte sich im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels seiner Mannschaft gegen Manchester City in der Champions League daran gestoßen, dass es in England eine Debatte über Erling Haaland gibt.

Der trifft seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu City vor dieser Saison zwar wie er will, hat den Stil der Mannschaft von Pep Guardiola aber auch verändert: Die Taktik ist heute ganz auf ihn zugeschnitten und dadurch direkter, ja weniger elaboriert als früher, als City seine Gegner oft wie eine Python in den Würgegriff aus nicht enden wollendem Ballbesitz und fluidem Positionsspiel nahm.

Darauf angesprochen, zitierte Rose aus dem Kopf Haalands sagenhafte Ausbeute in der Premier League – 28 Tore in 26 Einsätzen – und fragte süffisant, wo City denn ohne diese Treffer in der Tabelle stünde. „Wenn ihr ihn nicht wollt“, frotzelte er, „dann schickt ihn zur mir.“ Vergangene Saison hatte Rose in Dortmund noch mit Haaland zusammengearbeitet, am Dienstagabend standen sie sich im Schneeregen von Manchester in gegnerischen Lagern gegenüber.

Was ist Haalands Superkraft?

Und Haaland bestätigte Roses Äußerungen zur Debatte um seine Person mit einer Leistung, die so bald wohl nicht zu übertreffen sein wird: Bei Citys 7:0-Sieg schoss er vor seiner Auswechslung nach etwas mehr als einer Stunde sage und schreibe fünf Tore. Im Schnitt traf Haaland damit alle gut zwölf Minuten, wobei er sich bei seinen beiden Toren zwischen der 22. und 24. Spielminute weniger Zeit ließ.

Und das auf dem höchsten Niveau, das der europäische Klubfußball zu bieten hat – oder zu bieten haben sollte, denn Leipzig wurde diesem Anspruch am Dienstag ganz und gar nicht gerecht. In sechs Champions-League-Spielen hat Haaland nun schon zehn Tore geschossen – mehr als alle anderen Spieler im Wettbewerb –, in seiner Karriere sind es bislang 33 in 25 Spielen.

Zum Vergleich: Cristiano Ronaldo ist der beste Torschütze der Champions League mit 140 Toren in 183 Einsätzen. Den in die Jahre gekommenen Weltstar dürfte Haalands Form durchaus nervös machen. Denn träfe Haaland weiter mit seiner aktuellen Schlagzahl, würde er in Ronaldos Anzahl von Spielen mehr als 240 Tore schießen. Er ist gerade einmal 22 Jahre alt.

Mit einem anderen Rekord zog er am Dienstagabend schon gleich: Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel hatten vor ihm nur zwei andere geschafft: Lionel Messi für den FC Barcelona gegen Bayer Leverkusen (2012) und Luiz Adriano für Schachtar Donezk gegen BATE Borissow (2014). Als Guardiola Haaland am Dienstagabend auswechselte, machte deshalb der Witz die Runde, der Spanier wolle dadurch bloß Messis Rekord beschützen – in Barcelona hatten beide erfolgreich zusammengearbeitet.

Beim Sender BT Sport nach dem Spiel danach gefragt, welches seiner Tore er am meisten mochte, sagte Haaland in seiner gewohnt spitzbübischen Art, er könne sich gar nicht so recht an jedes einzelne erinnern. Er habe einfach geschossen, ohne groß darüber nachzudenken. Was ist seine Superkraft? „Ich glaube, nach fünf Toren muss ich sagen: Toreschießen?“

Es gehe darum, schnell im Kopf zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Laufwege zu machen und den Ball dort unterzubringen, wo der Torwart ihn nicht erreichen kann. Es ist das simple Erfolgsrezept eines Stürmers, der in allen Wettbewerben in dieser Saison nun bei 39 Toren in 36 Spielen steht.

Warum aber ist dieses Generationentalent dann nicht über jeden Zweifel erhaben? Der Zuschnitt auf Haaland als Vollblut-Mittelstürmer ist eine Abkehr von dem auf spielerische Dominanz getrimmten Fußball mit der sogenannten „falschen Neun“, mit dem Guardiola Manchester City in den zurückliegenden fünf Jahren viermal zur Meisterschaft geführt hat.

Aktuell steht City in der Premier-League-Tabelle „nur“ auf dem zweiten Platz hinter dem FC Arsenal. Nach 27 Spielen hat City mit Haaland 61 Punkte, vergangene Saison waren es ohne ihn zu diesem Zeitpunkt schon 66. City hat in dieser Saison bislang zwar drei Tore mehr geschossen als vergangene Saison, dafür aber acht Gegentore mehr hinnehmen müssen. Die Gefahr: Wenn Haaland einen schlechten Tag erwischt, lässt City eher Punkte liegen als im alten System, das die Last auf mehreren Schultern verteilte.

In seiner gegenwärtigen Form erwischt Haaland allerdings nur selten einen schlechten Tag. Mit ihm verknüpft City nun die Hoffnung, nach all den Erfolgen der vergangenen Jahre in England endlich auch einmal die Champions League zu gewinnen. Daran wird Guardiola gemessen, mehr als an nationalen Meisterschaften und Pokalsiegen, wie er vor dem Spiel gegen Leipzig einräumte.

Doch bis jetzt ist ihm in Manchester nicht gelungen, was er 2009 und 2011 mit Barcelona geschafft hat. Selbst Marco Rose wünschte seinem Gegenüber vor dem Spiel, dass es bald klappen möge – „nur vielleicht nicht dieses Jahr“. Leipzig mag für City kein Gegner gewesen sein, doch nach dieser bombastischen Haaland-Show könnte er zumindest in diesem Punkt nicht richtig liegen.