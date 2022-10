Rekordjagd bei Manchester City : Haaland ist besser als die Fußball-Götter

Wenn Erling Haaland zum Aufwärmen auf den Rasen des Stadions von Manchester City trabt, beginnt es auf den Rängen zu funkeln. Fans zücken ihre Smartphones und fotografieren oder filmen den 22 Jahre alten 1,95-Meter-Hünen, der im Sommer von Borussia Dortmund nach England gewechselt ist, aber schon jetzt der größte Star der Mannschaft ist.

Die Erwartungen bei seinem Wechsel waren zwar hoch, doch er hat sie nicht nur übertroffen. Er hat sie zerstampft. In bislang 15 Einsätzen für seinen neuen Verein hat Haaland 22 Tore geschossen: 17 in der Premier League, fünf in der Champions League – unglaubliche Zahlen. Der frühere Celtic- und Blackburn-Stürmer Chris Sutton nannte Haaland in einem Interview einen „Freak“.