Teenager Erling Haaland : In 37 Tagen besser als Messi und Ronaldo

Der Frust war Erling Haaland anzumerken. Dabei hatte der 19 Jahre alte Norweger von RB Salzburg gerade Fußball-Geschichte geschrieben und ganz nebenbei sogar die Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo übertrumpft. Doch das interessierte Haaland nach dem 2:3 (1:1) des österreichischen Meisters in der Champions League gegen den SSC Neapel erst einmal nur am Rande. „Es ist enttäuschend. Ich hätte öfters treffen müssen“, sagte Haaland selbstkritisch.

Zwei Tore hatte der von vielen europäischen Topklubs umworbene Jungstar gegen das Team von Carlo Ancelotti erzielt. Es waren in seinem erst dritten Spiel in der Königsklasse bereits die Treffer Nummer fünf und sechs. Damit überbot Haaland nicht nur die 16 Jahre alte Bestmarke von Didier Drogba (5), sondern stellte auch Messi und Ronaldo klar in den Schatten. Ronaldo hatte knapp vier Jahre und 32 Einsätze für seine ersten sechs von inzwischen 127 Treffern in der Champions League benötigt. Bei Messi (113) waren es knapp drei Jahre und 17 Spiele. Und Haaland? Dem genügten 37 Tage, um für den Rekord und reichlich Furore zu sorgen.

Haaland überlässt auf seinem Weg nach ganz oben nichts dem Zufall. Beim Schlafen vertraut er etwa auf eine Spezialbrille, „die das Blaulicht vom TV bzw. Handy filtert. Das wirkt sich positiv auf das Schlafhormon Melatonin aus. Ich habe somit einen besseren Schlaf und mein Körper regeneriert besser“, verriet er den „Salzburger Nachrichten“.

Offenbar hilft es tatsächlich. Der wuchtige RB-Stürmer führt die aktuelle Torjägerliste der Königsklasse vor Robert Lewandowski von Bayern München (5) sowie Raheem Sterling (Manchester City), Serge Gnabry (FC Bayern), Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Mislav Orsic (Dinamo Zagreb/je 4) an. In bisher 13 Saisonspielen für Red Bull gelangen ihm insgesamt bereits 20 Treffer – Erling Haaland gilt als eines der größten Versprechen im europäischen Fußball.

Haaland sei „ein sehr intelligenter Spieler“, lobte sein Trainer Jesse Marsch. „Ich bin mir sicher, dass Erling ein Top-Stürmer wird. Er erinnert mich mit seiner Spielweise an Romelu Lukaku“, sagte Ole Gunnar Solskjaer, einst Entdecker von Haaland junior in Norwegen und aktuell Teammanager bei Manchester United.

Längst müssen die Salzburger befürchten, den so erfolgreichen Offensivspieler trotz eines Vertrages bis 2023 nicht mehr lange halten zu können. Vor allem die Premier League ist für Erling Haaland interessant. Schon sein Vater Alf-Inge Haaland spielte als Profi bei Nottingham Forest, Leeds United und Manchester City. „Das Zeug dazu hat er“, betonte auch sein Teamkollege Zlatko Junuzovic: „Das sieht jeder.“