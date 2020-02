Wie der FC Liverpool? : London liebt die Leipziger Schule

José Mourinho mochte die Frage nicht, also beantwortete er sie nicht: Ob seine Mannschaft so schlecht oder Leipzig so gut gewesen sei. Das war dem Trainer der Tottenham Hotspurs offenbar zu billig, vielleicht auch zu forsch. Ansonsten aber war es keineswegs so, dass Mourinho defensiv und schmallippig über das verlorene Spiel gegen RB Leipzig redete am späten Mittwochabend.

Er beschwor erst blumig „Spirit und Mentalität“ seiner Mannschaft, einer „phantastischen Gruppe von Spielern“, dann ratterte er einmal durch die Aufstellung des Gegners. „Sie haben Werner, Schick, Nkunku“, sagte er, „nach 70 Minuten bringen sie Forsberg, Poulsen, Haidara. Und dann haben sie immer noch Lookman auf der Bank.“ Das sollte das ungleiche Kräfteverhältnis in der Offensive illustrieren, das der Trainer als Hauptursache für das 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ausgemacht hatte. Schließlich hatten er und die Spurs auf Moussa Sissoko, Harry Kane und Heung-min Son verzichten müssen, weshalb Professor Mourinho zum Experiment einlud, sich Barcelona mal ohne Messi, Suarez, Griezmann vorzustellen.