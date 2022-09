Eintracht in Champions League : „Wir haben extrem viel Lehrgeld bezahlt“

In der Champions League gilt das Prinzip der Vorkasse. Schon bevor der FC Bayern am Mittwochabend zum ersten Gruppenspiel der neuen Saison antrat, hatte der deutsche Meister mehr als 52 Millionen Euro verdient. Das hat nichts mit dem 2:0 bei Inter Mailand, dafür aber mit der Qualifikation für die aktuelle Kampagne der Königsklasse und den Erfolgen der jüngeren Vergangenheit zu tun. Die Europäische Fußball-Union verteilt schon vor dem ersten Anstoß üppig die Einnahmen, die sie durch ihr Premiumprodukt unter den Vereinswettbewerben generiert.

Davon profitiert erstmals auch Eintracht Frankfurt. Als Sieger der Europa League sicherte sich der Klub einen Platz in der Champions League. Da die Hessen in Europa nicht ganz an die Erfolge der Bayern heranreichen, gibt es nicht so viel Antrittsgeld, aber immer noch 30 Millionen Euro. Und es kann noch mehr werden. Wer in der Champions League ein Spiel gewinnt, erhält 2,8 Millionen, ein Unentschieden bringt 930.000 Euro. Auch die Qualifikation für die K.o.-Runden sorgt für Geld. Die Teilnehmer dürfen sich also ein wenig wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher fühlen.

In Frankfurt war am Mittwochabend auch viel von Geld die Rede. Allerdings stand der Posten nicht beim Haben, sondern beim Soll. Die Eintracht, da waren sich die meisten nach dem Spiel einig, legte beim Einstand in der Königsklasse beim 0:3 gegen Sporting Lissabon im eigenen Stadion kräftig drauf. „Wir haben es gut gemacht, dann aber extrem viel Lehrgeld bezahlt“, sagte Torwart Kevin Trapp, der als einer der wenigen Frankfurter – seinerzeit bei Paris Saint-Germain – schon in der Champions League zum Einsatz kam. „Die Enttäuschung ist groß, weil das Endergebnis nicht ganz das Spiel wiedergibt.“

Fette Beute für Sporting

Die Panzerknacker aus Portugal konnten ihr Glück kaum fassen. Während die Verbrecherbande in den Disney-Comics zumeist leer ausgeht, nahmen sie am ersten Spieltag der Vorrunde nicht nur die Prämie mit, sondern auch drei Punkte und stehen in der Tabelle an der Spitze vor Tottenham Hotspur; die Engländer besiegten Olympique Marseille mit 2:0. In Frankfurt hatte die Eintracht die Chancen, Sporting den Ertrag. Marcus Edwards (65. Minute), Francisco Trincão (67.) und Nuno Santos (82.) trafen für Lissabon, das schon zum zehnten Mal in der Champions League spielt.

Die Portugiesen überstanden dabei nur zwei Mal die Gruppenphase. 2009 scheiterten sich krachend am FC Bayern (0:5 und 1:7), in der vergangenen Saison an Manchester City (0:5 und 0:0). Seinerzeit hatten sie sich in der Vorrunde auch gegen Borussia Dortmund durchgesetzt. Sporting hat also schon Erfahrung auf dem Terrain der Königsklasse. Auch wenn das Team von Ruben Amorim in der Liga schwächelt, wissen seine Auserwählten, wie der Ball in der Königsklasse rollt. Als die Eintracht nicht aufpasste, machte Sporting bei seinen Überfällen zu später Stunde gleich drei Mal fette Beute.

Dabei bekam die Eintracht die erste Chance auf dem Silbertablett serviert. Nach einem schlimmen Fehler von Sporting lief Randal Kolo Muani in der zweiten Minute alleine auf den Torwart zu, Antonio Adán jedoch wehrte den Schuss des Eintracht-Stürmers mit dem Fuß ab. „Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt, müssen eigentlich in Führung gehen. Die Effizienz vor dem Tor hat uns gefehlt“, sagte Trainer Oliver Glasner. Vor allem mangelte es in der Offensive an Präzision. Sporting lenkte das Spiel nach außen, die Hereingaben aber fanden keinen Abnehmer.

Die hatte Sporting, eine Mannschaft ohne große Namen, aber mit Qualität – und einem taktischen Konzept, das es der Eintracht schwerer machte als noch am vergangenen Samstag beim 4:0-Sieg über Leipzig in der Bundesliga. Die Portugiesen agierten traditionell ballsicher und lockten die Eintracht immer wieder mit dem Ball in Räume, die ihnen lieb waren, um zuzuschlagen. Das klappte, auch wenn der eigene Torerfolg auf sich warten ließ. Glasner korrigierte seine Spieler von außen, um nicht in die Fallen des Sporting Clube de Portugal zu tappen. Am Ende klappte das dann nicht mehr. Und der Schaden war immens.

Mitte der zweiten Halbzeit nahm die Partie eine für die Eintracht unliebsame und unaufhaltsame Wendung. Dem ersten folgte schnell das zweite Gegentor. „Nach dem 0:1 haben wir zu schnell auf hohes Risiko gesetzt. Dann wurden wir knallhart ausgekontert, man hat die Qualität von Sporting gesehen“, sagte Glasner. Einen Vorwurf wollte der Trainer daraus indes nicht ableiten, genau wie Sportvorstand Markus Krösche: „Es ist ein Charakterzug, dass wir sofort den Ausgleich machen wollen. Das sehe ich eher positiv. Aber es wird halt in der Champions League eiskalt bestraft.“

Nach der Champions League ist vor der Bundesliga. Die Frankfurter sind nun angekommen in der atemlosen Hatz bis Mitte November, wenn in verkürzter Zeit wegen der Winter-Weltmeisterschaft in Qatar das Programm eines Halbjahres in drei Monaten durchgedrückt werden muss. Am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) kommt der VfL Wolfsburg, am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) geht es in der Königsklasse bei Olympique Marseille weiter. „Wir werden lernen“, ist sich Glasner sicher. Schon in Frankreich wird sich zeigen, ob der Groschen bei den Frankfurter Lehrlingen gefallen ist.