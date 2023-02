Dass krumme Dinger geradewegs zum Erfolg führen können, ist eine bittere Erkenntnis für Eintracht Frankfurt nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League, das mit 0:2 Toren verlorenging. Beiden Treffern gingen am Dienstagabend mittel- und unmittelbar Pässe mit ganz besonderen Flugkurven voraus, die in der Bundesliga so kaum zu sehen sind. Die Spieler der Società Sportiva Calcio Napoli, kurz SSC Neapel, aber wählten auf ihrem Weg zum gegnerischen Tor Bälle, die nicht nur den Gegner, sondern auch die Zuschauer in der vollen Arena im Stadtwald staunen ließen.

Champions League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

In der 34. Minute überspielte Kapitän Giovanni Di Lorenzo die komplette Frankfurter Abwehr mit einem raffiniert angeschnittenen und überraschenden Steilpass in den Lauf von Hirving Lozano. Der war auf der rechten Angriffsseite mit einem unorthodoxen Laufweg Richtung Tor gestartet. Sein Schuss landete am Pfosten. Auch den folgenden Elfmeter von Khvicha Kvaratskhelia, den der Eintracht-Verteidiger Aurélio Buta verursacht hatte, richtete noch keinen bleibenden Schaden an. Wenig später aber lag der Ball doch im Frankfurter Tor nach dem Schuss von Victor Osihmen (40. Minute).

Vorausgegangen war ein Ballverlust von Mario Götze, der bei seinem Passweg in der gegnerischen Hälfte den voraussehbaren geraden Weg wählte, den Stanislav Lobotka ahnte und so das Spielgerät leicht eroberte. Zwei Ballweiterleitungen später stand es 0:1. Vor dem 0:2 machte es Neapel wieder auf die „krumme Tour“ (65.). André-Frank Zambo Anguissa drehte seinen Ball Richtung Strafraum derart geschickt an, dass er Kvaratskhelia am Strafraum fand. Der legte nach einer Pirouette ohne Blickkontakt per Hacke auf Di Lorenzo ab, der den Ball wiederum gefühlvoll gedreht an Kevin Trapp vorbei ins Tor zirkelte.

„Napoli war besser“

Die SSC Neapel präsentierte sich in Frankfurt als eine Mannschaft ohne Schwächen, die auf einem Niveau spielte, das in Deutschland sonst allenfalls von Dauermeister Bayern München zu sehen ist, wenn der Branchenprimus nicht gerade, wie in diesem Jahr, Dellen in der Formkurve hat. Es überrascht kaum, dass Tabellenführer Neapel in der heimischen Serie A einen Vorsprung von 15 Punkten auf den ersten Verfolger hat. Die Mannschaft aus der kampanischen Kapitale imponierte auch international mit Taktik und Technik, die begeisterte, auch wenn die Eintracht darunter litt.

Das erkannte auch der Frankfurter Trainer Oliver Glasner an. „Napoli war besser“, sagte er kurz vor Mitternacht bei seiner Analyse der Partie. Dass die Leistungskurve der Italiener konstant hoch blieb, während die der Frankfurter nach gutem Beginn immer weiter absank, lag auch am Platzverweis für Stürmer Randal Kolo Muani (58.). Der Franzose hatte sich den Ball beim Angriff zu weit vorgelegt und traf Gegenspieler Zambo Anguissa im Bemühen, das minimale technische Malheur auszubügeln, mit dem Fuß schmerzhaft am Sprunggelenk. Schiedsrichter Artur Dias zückte sofort die Rote Karte. Der beste Frankfurter Angreifer wird damit im zweiten Duell in drei Wochen fehlen.

Die Bewertungen der Szene, die die Kräfteverhältnisse noch eindeutiger werden ließ, waren ähnlich. „Ich finde das hart. Für mich war es keine glatte Rote Karte“, sagte Götze, der sich auf dem Platz so vehement beim Schiedsrichter beschwert hatte, dass er die Gelbe Karte sah. Auch Trapp bewertete den Platzverweis als „sehr, sehr hart“. Trainer Glasner hatte ebenfalls Gelb statt Rot erwartet: „Randal spielt vorher den Ball. Wir hatten vor Kurzem (beim Spiel in Stuttgart/d. Red.) eine ähnliche Situation, da hat der Schiedsrichter erklärt: Wenn der Ball vorher gespielt wird, ist es nur Gelb. Dann wäre es heute nur eine Gelbe Karte gewesen. Aber wir müssen das akzeptieren.“

Mehr zum Thema 1/

Die Entscheidung gegen Kolo Muani und die Stärke Neapels sollten aber nicht verdecken, dass sich Frankfurt einige Schwächen leistete. Es waren Schwächen, die in der Bundesliga häufiger folgenlos bleiben, in der Champions League, zumal von einem Gegner dieser Güteklasse und in dieser Form, aber öfter ausgenutzt werden. Exemplarisch nannte Glasner das erste Gegentor. Zu Götzes Ballverlust kamen fatale Fehler. Die defensiven Mittelfeldspieler Daichi Kamada und Djibril Sow standen nahe der Außenlinie, nach Aussage des Trainer ein „völliges no go“, die Abwehrkette fand keine Zuordnung zum Gegner. „Das sind alles Kleinigkeiten, die von einer Mannschaft wie Neapel bestraft werden.“

Es war die Phase, in der das Spiel endgültig zugunsten Neapels kippte. „Wir haben uns mit eigenen Fehlern das Selbstvertrauen genommen“, sagte Glasner. Erst im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 litt die Eintracht darunter. Seinerzeit wurde plötzlich aus einem 1:0 ein 1:2, weil die Frankfurter dem Gegner durch eigene Versäumnisse zwei Treffer gestatteten, wie der Trainer monierte. Auch in der Offensive sah Glasner Mängel. Torchancen gab es wenige, zumal nach eigenen Standardsituationen so wenig Gefahr entstehe, dass „wir den Friedensnobelpreis bekommen“, wie es der Trainer ausdrückte. Ein Trostpreis war das keineswegs. „Heute tut es weh. Wir sind brutal enttäuscht.“

Drei Wochen Zeit hat die Eintracht, Lehren zu ziehen. Am Ende des Tages war der Optimismus kaum mehr als eine Rauchwolke, wie sie über der Frankfurter Fankurve hing, nachdem vor dem Spiel eine Show mit Leuchtraketen und Feuerwerk gezündet wurde. Glasner sagte zwar, dass der Reisetross „nicht als Touristen mit weißen Fahnen ins Maradona-Stadion einziehen“ werde. Und die Aussage, dass das 2:0 „ein gefährliches Ergebnis“ sei, sollte bedrohlich für Neapel klingen, kam aber eher bemüht daher. Dass die Italiener im Rückspiel am 15. März noch vom Weg ins Viertelfinale abkommen, erscheint unwahrscheinlich. Dafür müsste bei ihnen schon einiges schieflaufen.