Eskalation bei Eintracht-Sieg : „Wir schämen uns, ihr gehört nicht zu uns“

Schockierende Szenen in Marseille überschatten den ersten Frankfurter Sieg in der Champions League. Die Gewalt eskaliert. Ein Eintracht-Fan wird schwer verletzt. Die Folgen könnten gravierend sein.

Es ist gerade fünf Tage her, dass die verstörenden Bilder aus Nizza aufschreckten. Vor dem Spiel der Europa Conference League zwischen dem heimischen OGC und dem 1. FC Köln kam es zu hässlichen Szenen im noch fast leeren Stadion zwischen rivalisierenden Krawallmachern. Steffen Baumgart, der Trainer des Bundesligaklubs, erlebte den Ausbruch auf der Tribüne direkt mit und war tief geschockt über derlei Verhalten von Menschen: „Ich habe nackte Gewalt erlebt.“ Ein Fan stürzte in den Unterrang, dazu gab es viele weitere Verletzte. Das Fußballspiel, der eigentliche Anlass, trat in den Hintergrund.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

Am Dienstagabend war das Stadion in Marseille Schauplatz der deutsch-französischen Feindschaft. Eintracht Frankfurt gewann beim 1:0 erstmals ein Spiel in der Champions League und kämpft nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Sporting Lissabon vor einer Woche um den Einzug ins Achtelfinale. Doch das war ob der Umstände der Partie nur Gesprächsthema Nummer zwei im Anschluss. Vielmehr schockierten die Szenen, die es schon vor Anpfiff, aber auch danach gab. Die Fans beider Blöcke feuerten Raketen und Böller aufeinander. Ein Frankfurter wurde schwer verletzt.

Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke sprach in der Nacht über die Eskalation im Stade Vélodrome. „Wir haben solch einen Tag in dieser Form noch nicht erlebt und in dieser Weise auch nicht für möglich gehalten“, sagte er. „So richtige Freude mag nicht aufkommen, weil es schon sehr befremdlich ist, welches Ausmaß an Aggressivität und Hass uns da entgegenschlug und natürlich auch auf Reaktionen traf.“ Es habe auf beiden Seiten jede Menge Täter gegeben, wesentlich mehr aber aus den Reihen der Gastgeber. „Das ist keine Entschuldigung und soll keinen in Schutz nehmen, der darauf mit gleichen Mitteln reagiert hat“, sagte er. „Es war der befürchtete Ausnahmezustand.“

„Er ist außer Lebensgefahr“

Der verletzter Eintracht-Fan soll laut Reschke wohl durch eine Leuchtrakete getroffen worden sein. „Er liegt im Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr“, sagte der Frankfurter Funktionär. Schon das Vorspiel in Marseille war geprägt von Gewalt. Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei in der Innenstadt festgenommen worden, darunter ein Deutscher, wie die örtliche Polizei mitteilte. Am Dienstag kamen demnach sechs weitere Festnahmen dazu. Mehr als 1000 Polizisten waren im Stadion. Sie hatten alle Hände voll zu tun bei all der kriminellen Energie.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Präfektur in der südfranzösischen Stadt berichtet, sollen deutsche Anhänger zudem auf der Tribüne den Hitlergruß gezeigt haben. Die Eintracht distanzierte sich „in aller Deutlichkeit“ von dem Vorfall, „bei dem eine als 'Hitlergruß' zu verstehende Gestik gezeigt wurde“. Die auf einem im Internet kursierenden Video zu sehende Person habe sich während der ersten Halbzeit beim Fanbeauftragten der Eintracht gemeldet und den „Vorwurf einer antisemitischen Intention nachdrücklich“ zurückgewiesen, teilte der Klub mit. Die Eintracht will den Vorgang und die Darstellung des Betreffenden „ausführlich überprüfen“.