Champions League in Lissabon : Kopfrechnen ist bei der Eintracht angesagt

Erreichen die Frankfurter das Achtelfinale der Champions League? Die Konstellation in Gruppe D am letzten Spieltag ist extrem spannend. Alles ist möglich. Die Eintracht könnte für ein Novum sorgen.

Spannung pur am letzten Spieltag in der Gruppe D der Champions League. Alle vier Vereine – der Tabellenführer Tottenham (8 Punkte), der Zweite Sporting Lissabon (7), der Dritte Eintracht Frankfurt (7) sowie der aktuelle Gruppenletzte Olympique Marseille (6) – können zum Abschluss der Gruppenphase noch Gruppensieger werden – oder im schlechtesten Fall sogar aus der Königsklasse ausscheiden.

Die finalen Plätze eins und zwei berechtigen zur Teilnahme am Achtelfinale der Champions League. Rang drei führt den betreffenden Klub in die Europa League. Und Platz vier ist gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem internationalen Geschäft.

Die Frankfurter Eintracht würde im Endklassement von Platz drei auf Rang eins vorrücken und die Gruppe nach dem finalen Durchgang zum ersten Mal anführen, wenn sie in Lissabon an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) gewönne. Gleichzeitig dürfte Tottenham in Marseille nicht erfolgreich sein. Sollten sich die Engländer aber bei den Franzosen durchsetzen, würden die Hessen selbst bei einem Sieg in Lissabon auf Platz zwei landen. So oder so: Nur mit einem Erfolg in Lissabon würde die Eintracht auch zu Beginn des kommenden Jahres in der Champions League vertreten sein.

Gruppendritter würde die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner werden, wenn sie das Spiel bei den Portugiesen mit einem Remis beenden würde. Außerdem darf für das Zustandekommen dieser Konstellation Marseille nicht gegen Tottenham gewinnen. Rang drei würde ebenfalls mit einer Niederlage in Lissabon herausspringen, wenn Marseille nicht gegen Tottenham gewönne.

Der Eintracht droht ein Novum

Den undankbaren vierten Platz würden die Frankfurter einnehmen, wenn sie gegen Sporting unentschieden spielen würden und Marseille als Sieger gegen Tottenham vom Platz ginge. Das Gleiche gilt bei einem Frankfurter Misserfolg in Lissabon, sofern Marseille gegen Tottenham gewönne.

In die Geschichtsbücher ginge folgendes Abschlussszenario in der Gruppe D ein: Frankfurt, Tottenham und Marseille kämen alle auf jeweils acht Punkte. Voraussetzung dafür wäre ein Remis der Frankfurter in Lissabon sowie zeitgleich ein Sieg von Marseille über Tottenham. Dann wären die Franzosen Gruppensieger.

Dem Reglement der UEFA entsprechend würde dann der direkte Vergleich der drei punktgleichen Mannschaften über die Platzierung hinter Marseille entscheiden. Und in diesem Fall hätten die Frankfurter den direkten Vergleich gegen Lissabon (0:3 im Hinspiel) und Tottenham (0:0, 2:3) jeweils verloren.

Damit würde die Eintracht noch auf Gruppenplatz vier zurückfallen – und für ein Novum in der Geschichte der Champions League sorgen: Denn noch nie wurde ein Team mit acht Punkten Letzter in seiner Gruppe. In ihrer Premierensaison in der Champions League wäre das für die Frankfurter ein herber Schlag nach dem letzten Spieltag.