Frankfurt trifft auf Tottenham : Die gelebte Utopie des Sebastian Rode

Als Sebastian Rode nach Jahren der Wanderschaft im Januar 2019 zur Eintracht zurückkehrte, waren die Beteuerungen, dass es sich bei dem Comeback um eine gute Sache handelte, von allen Beteiligten ernst gemeint. Gleichwohl räumte jede Seite, Profi und Klub, freimütig ein, dass die Entscheidung des damaligen Dauerpatienten, aus der Reserve eines Titelaspiranten zu der kurz zuvor noch an der Schwelle zur Zweitklassigkeit wandelnden Eintracht zu wechseln, ein gewisses Risiko beinhaltete.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Heute lässt sich festhalten, dass sich der Wagemut gelohnt hat, für den Frankfurter Fußballverein, der seitdem – auch dank Rodes Zutun – reichlich an Reputation hinzugewonnen hat, und den Spieler, der am Dienstag 32 Jahre alt wurde und in diesem Herbst so etwas wie seinen zweiten Karrierefrühling erlebt. Derart kraftstrotzend wie in dieser Saison wirkte der defensive Mittelfeldmann mit den athletischen Oberschenkeln, unter dessen Trikot sich die Muskeln abzeichnen, was auf ausgiebige Langhantel-Übungen mit Fitnesscoach Martin Spohrer zurückzuführen ist, lange nicht.

Champions League Liveticker

Rode stieß während eines Wintertrainingslagers in Florida zu den alten und neuen Bekannten. Dabei konnte der Südhesse, der als Teilzeitkraft mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund jeweils die Meisterschale und den DFB-Pokal in die Höhe gestemmt hatte, von Erfahrungen berichten, bei denen in der Eintracht-Kabine sonst kaum jemand ernsthaft mitreden konnte.

Zu den Highlights der vielfältigen Erlebnisse, so schilderte es Rode im Januar 2019 in Bradenton, gehörten für ihn die Abenteuer in der Champions League, zumal wenn es gegen Top-Teams aus den europäischen Spitzenligen ging. Er fügte ehedem an, es seien seine Herzenswünsche, nach diversen Verletzungen wieder beständig in Form zu kommen und mit der Eintracht selbst noch einmal Königsklassen-Atmosphäre zu genießen. Damals klang das illusionistisch von einem Profi, der ja doch eigentlich bis dato dafür bekannt war, nicht eben zu den Utopisten einer Branche zu zählen. Doch inzwischen ist klar, dass Rodes Traum die Wirklichkeit vorwegnahm.

Getrübte Vorfreude

An diesem Mittwoch steht die Eintracht vor ihrem vierten Einsatz in der Champions League, Rode wird die Elf des Europa-League-Siegers an der White Hart Lane gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) aufs Feld führen. Wobei die Vorfreude auf das zweite Duell mit den Londonern binnen einer Woche durch die Ereignisse am Samstag in der Liga zwar nicht vollends verpuffte, aber beeinträchtigt wurde.

Wer sah, wie die Mannschaft am vorigen Dienstag dem englischen Favoriten mit Verve entgegentrat und ein torloses Unentschieden abtrotzte, konnte nur schwer glauben, dass es sich ebenfalls um Eintracht Frankfurt handelte, das vier Tage darauf im Liga-Gastspiel beim bis dahin sieglosen VfL Bochum einen derangierten Eindruck abgab – und 0:3 unterlag.

Unter einer gelungenen Generalprobe für das bedeutungsvolle Match, das sie gegen den Tabellendritten der Premier League erwartet, hatte sich auch Rode etwas anderes vorgestellt. Er vermisste die Energie bei der Eintracht, was allen voran in der schlechten Zweikampfbilanz deutlich wurde: „Da haben wir kein Land gesehen“, räumte „Mister Eintracht“ ein, der zuvor in dieser Runde schon zwei Tore schoss. Gegen Tottenham sei zwingend eine Steigerung nötig.

Jedes Tor zählt in der „engen“ Gruppe

Bislang hat die Eintracht an den ersten drei Spieltagen die Bandbreite der Resultate komplett abgedeckt: Der Niederlage gegen Sporting Lissabon (0:3) folgte der 1:0-Sieg in Marseille und zuletzt das rechtschaffen erarbeitete Remis gegen die Spurs. In Gruppe D ist die Ausgangslage ausgeglichen: Die Portugiesen liegen mit sechs Punkten vorne, dahinter haben sich Tottenham und die Eintracht eingruppiert (je vier), und auch Marseille besitzt mit drei Zählern noch alle Optionen. Als „erwartet eng“ bezeichnete Trainer Oliver Glasner die Ausgangslage, sodass am Ende der direkte Vergleich den Ausschlag geben könne; auch deswegen zähle zwischen Tottenham und Frankfurt jedes Tor, das selbst erzielt, und jeder Gegentreffer, der verhindert werde, umso mehr.

Mehr zum Thema 1/

Dass Tottenham in der Champions League zu den Etablierten zählt, wird auch beim Blick auf die Heimbilanz deutlich: Neun der vergangenen elf Partien vor eigenem Publikum in der Gruppenphase entschieden sie für sich; am Wochenende tankte man durch einen 1:0-Auswärtserfolg in Brighton weiteres Selbstvertrauen.

„In jedem Spiel bei 100 Prozent sein“

Es wird unter anderem an Rode sein, in Kombination mit Djibril Sow das Zentrum dicht zu halten, um die ballgewandten und laufstarken Unruhestifter des Konkurrenten vom Schlag eines Pierre Emile Højbjerg, Ivan Perisic, Richarlison oder Heung-min Son vom Kurs abzubringen und ihre Vorstöße in Zonen des Feldes zu lenken, in denen sie fernab des Strafraums leichter zu verteidigen sind; die Aufstellung Harry Kanes, des Star-Stürmers der Spurs, ist trotz Knöchelbeschwerden, über die er zuletzt klagte, ebenfalls zu erwarten.

Aus dem ersten Aufeinandertreffen weiß Rode, dass es „auf die Kleinigkeiten ankommt“ in einem Duell, das fußballerisch auf Highclass-Level ausgetragen und „technisch, taktisch, physisch“ wohl eine besondere Belastungsprobe wird.

In Bochum, so analysierte Sportvorstand Markus Krösche den Rückschlag, habe das Team, das erst in der Schlussphase um Rode ergänzt wurde, der zuvor eine Schaffenspause erhalten hatte, nur in Ansätzen sein Potenzial abgerufen. Das dürfe sich gegen die Spurs nicht wiederholen. „Du musst in jedem Spiel bei 100 Prozent sein“, verlangte Krösche. Einem wie Rode braucht er das nicht zweimal sagen.