Eintracht unterliegt Tottenham : „Das hat uns den Rest gegeben“

Öffentliche Kritik an den Spielern der eigenen Fußballmannschaft kann für einen Trainer eine heikle Sache sein. So berechtigt die Aussagen bisweilen sein mögen, Freunde macht man sich so kaum. Niko Kovac erfuhr das einst beim FC Bayern. Als er auf das enorme Tempo im Spiel des FC Liverpool unter Jürgen Klopp angesprochen wurde, sagte er mit Blick auf seine Münchner Profis, man könne „nicht versuchen, 200 km/h auf der Autobahn zu fahren, wenn man nur 100 schafft“. Das kam nicht so gut an bei den Profis. Wenige Tage später gingen die lahmen Bayern in Frankfurt unter – und Kovac wurde entlassen.

Stand jetzt hat Oliver Glasner derlei Schicksal bei der Eintracht nicht zu befürchten, auch wenn er am Mittwochabend ebenfalls das fehlende Tempo seiner Spieler ansprach. Die hatten in der Champions League nach dem 0:0 im eigenen Stadion vor einer Woche den zweiten Vergleich in London mit 2:3 Toren bei den Tottenham Hotspur verloren. Nach der Frankfurter Führung durch Daichi Kamada (14. Minute) drehten die Engländer die Partie flink durch Treffer von Heung-min Son (20. und 36.) sowie Harry Kane (28. per Elfmeter); Faride Alidou traf spät noch zum Endstand für Frankfurt (87.).

Insbesondere den schnellen Son bekamen die Frankfurter nicht in den Griff. Und wenn doch, dann zumeist nur per Foulspiel – wie bei der Gelb-Roten Karte für Tuta (59.) oder der Knieverletzung von Makoto Hasebe, der Son mit ausgefahrenem Bein unfair stoppte und dabei selbst eine Blessur erlitt, wegen der er ausgewechselt werden musste. Die Defizite in der Geschwindigkeit waren offensichtlich, und so konnte Glasner auch, ohne Widerspruch seiner Mannen befürchten zu müssen, sagen: „Wenn Son 36 Kilometer pro Stunde laufen kann und unsere Verteidiger 32 – dann wird er vorne sein.“ So war es.

Eintracht-Sorgen in Abwehr

Sein Kapitän, der das Tempo des Gegners auf dem Platz miterlebte, gestand die eigenen Defizite ein. „Die enorme Qualität von Tottenham hat uns vor Probleme gestellt. Die Abschlussqualität und der Speed von Son haben uns den Rest gegeben“, sagte Sebastian Rode. Schnell war Glasner allerdings darum bemüht, die aus seiner Sicht positiven Aspekte hervorzuheben. „Dieser Charakter und diese Persönlichkeit, das ist Eintracht-Frankfurt-Identität, die ich hier gesehen habe. Wenn die Jungs so auftreten, stimmt mich das sehr zuversichtlich für unsere gemeinsame Zukunft“, sagte der Trainer, nachdem es in der Schlussphase trotz Unterzahl nochmal spannend wurde.

Die Grundtugenden mögen aus Sicht Glasners stimmen, dennoch nehmen die Frankfurter Sorgen mit auf die Heimreise. Die Defensive der Eintracht ist eine Baustelle. Immer wieder in dieser Saison stellt der Trainer seine Abwehr neu auf, teils gezwungen, weil Spieler ausfallen, teils aus freien Stücken. In London probierte es Glasner mit Tuta, Hasebe und Ndicka in der Dreierkette, dazu komplettierten die defensiven Außenverteidiger Christopher Lenz und Kristijan Jakic die Formation, die allerdings trotz quantitativ üppiger Ausstattung qualitative Mängel im Angriffswirbel der Spurs offenbarte.

Personalfragen werden akut bleiben. Almamy Touré fällt verletzt weiter aus, wie Neuzugang Jérôme Onguéné und Außenspieler Luca Pellegrini. Wie schlimm es um Hasebes dick bandagiertes Knie steht, ist noch unklar, nachdem der Oldie zuletzt, wie im Hinspiel gegen Tottenham, so sehr beeindruckt hatte. Hrvoje Smoljic kam für ihn ins Spiel, verursachte jedoch unbeholfen einen Elfmeter, den Kane in der Nachspielzeit über das Tor jagte. Tuta wird zudem im kommenden Champions-League-Spiel daheim gegen Olympique Marseille fehlen, nachdem er für zwei Vergehen innerhalb kurzer Zeit einen Platzverweis bekam.

Glasner weiß um die Problematik, die sich bis zur WM-Pause kaum beheben lässt. „Wir haben in der Defensive groß improvisieren müssen. Es scheint so zu sein, dass wir die nächsten Spiele auch noch ein bisschen improvisieren müssen. Es ist nicht die angenehmste Situation“, sagte der Österreicher. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Leverkusen, Stuttgarter Kickers im DFB-Pokal, Gladbach, Marseille, Dortmund, Sporting Lissabon, Augsburg, Hoffenheim und Mainz sind die Kontrahenten in der atemlosen Hatz des Profifußballs bis zur Unterbrechung durch das umstrittene Weltturnier in Qatar.

Nach dem Spielplan im Stakkato weiß die Eintracht, ob es im neuen Jahr in der Champions League weitergeht. Diese Chance ist trotz der Niederlage und des verlorenen direkten Vergleichs mit den Spurs, der bei Punktgleichheit zum Abschluss der Gruppenphase zählt, nach wie vor vorhanden. Mit zwei Siegen über Marseille und Sporting wären die Frankfurter sicher fürs Achtelfinale qualifiziert. „Es ist total offen. Guckt euch die Ergebnisse an“, sagte Sportvorstand Markus Krösche gerichtet an die Reporter. „Wir müssen schauen, dass wir die beiden Spiele gewinnen, dann ist alles möglich.“

Die Konstellation in der engen Gruppe, in der nach vier von sechs Spieltagen nichts unmöglich ist, ließ auch bei den Spielern die Sorgen, die ihnen Tottenham bereitet hatte, vergessen. „Es ist positiv, dass wir es selbst noch entscheiden können. Es ist alles offen“, sagte Torwart Kevin Trapp im ZDF. „Es ist immer schön, wenn man alles selbst in der Hand hat und nicht von anderen abhängig ist.“ Rode sah es bei DAZN genauso. „Es ist eine brutal enge Gruppe. Es liegt alles an uns.“ Das ist gut für die Eintracht. Und schlecht, wenn sie ihre Probleme nicht schnell in den Griff bekommt.