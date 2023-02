Luciano Spalletti hat die SSC Neapel stark gemacht. Kaum ein anderes Team in Europa spielt derzeit so spektakulär wie der Champions-League-Gegner von Eintracht Frankfurt. Nun wartet eine große Chance.

Alle lieben Luciano Spalletti. Der Trainer der SSC Neapel gilt als der Mann, der aus einem guten Kader ein fabelhaftes Team konstruiert hat. „La grande bellezza“ (die große Schönheit), so hat der Corriere dello Sport neulich das mehr als anmutige Spiel Neapels zusammengefasst. Italien ist sich einig in dieser Beurteilung. So schön wie Napoli, mit 15 Punkten Vorsprung unangefochtener Tabellenführer der Serie A, spielt derzeit niemand in Italien. Vielleicht nicht einmal in Europa.

Im Achtelfinale der Champions League trifft Spalletti mit der SSC Neapel an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) auf Eintracht Frankfurt, ein vermeintlich einfaches Los angesichts der Konkurrenz. Aber Spalletti warnt seit Tagen: „Die Eintracht ist genauso stark wie wir!“ Spalletti muss den Spielverderber geben im begeisterten Neapel, einer Stadt, die sich wie wenige andere Orte mit ihrer Fußballmannschaft identifiziert. Alles werde nun schwieriger im unverhofften Erfolg, sagt der Coach. Ein Aussetzer, dann wäre die Leichtigkeit dahin, die Kreativität, das Spektakel. Alle diese wunderbaren Attribute, mit denen die SSC Neapel seit Saisonbeginn bedacht wird. „Wehe, wenn wir nicht aufpassen“, mahnt Spalletti. Ein Spiel nach dem anderen zu denken, das ist seine Devise.

Wo er auch hinkommt, macht der Toskaner Spieler und Mannschaften besser. Er erfindet mutigste Winkelzüge, etwa als er Roma-Legende Francesco Totti plötzlich als Mittelstürmer auflaufen ließ und Jahre später als verzichtbar aussortierte. Dessen frühere Frau Ilary Blasi bezeichnete den Trainer damals abschätzig als „kleinen Mann“. Unvermeidbare Scharmützel auf einem langen Weg. Spalletti, 63 Jahre alt, kennt es auch andersherum, als das Glück noch überhaupt nicht zu erahnen war.

„Den Panda geben wir dir zurück, Hauptsache du haust ab.“ Diese Worte hatten Ultras im Mai 2021 auf ein Transparent am Maradona-Stadion gepinselt. Dem Trainer, gerade neu in der Stadt, war im Oktober zuvor sein Kleinwagen geklaut worden. Die Erwartungen waren schon damals hoch in Neapel. Dass der Mannschaft nach zwei Jahren wieder die Qualifikation zur Champions League gelang, war nicht genug. Es muss inzwischen mehr sein, 33 Jahre nach der letzten Meisterschaft mit Diego Armando Maradona. Dem damaligen Kapitän Lorenzo Insigne überreichten die Ultras eine Packung Eier als Metapher für das, was sie bei der Mannschaft vermissten.

Dann kam der Sommer. Der Trainer ruhte sich auf seinem Weingut in der Toskana aus, wo er Abstand bekommt und Weine keltert. Spielmacher Insigne wollte mehr Gehalt, das er inzwischen beim FC Toronto in Kanada bezieht. Abwehrchef Kalidou Koulibaly wechselte zum FC Chelsea, und Angreifer Dries Mertens, Neapels bis dahin erfolgreichster Torjäger der Vereinsgeschichte, konnte sich auch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Die von den Fans geliebten Ich-AGs waren weg. Aber das tat der Mannschaft gut.

Spalletti, ein Meister der Adaption, positionierte Stanislav Lobotka im 4-3-3-System als zentrale Figur vor der Abwehr. Der Südkoreaner Kim Min-jae machte Abwehr-Legende Koulibaly vergessen, ein gewisser Chwitscha Kwarazchelia kam aus Georgien. Wegen seiner Dribblings nennen sie den 22-Jährigen in Neapel „Kvaradona“. Stürmer Victor Osimhen, einst beim VfL Wolfsburg aktiv, trifft, dass es eine Freude ist. 18 Tore gelangen ihm in 19 Serie-A-Spielen. Nur ein einziges war es in der diesjährigen Champions League.

In der Gruppenphase setzte sich Neapel spektakulär durch. In der Stadt schwärmen sie noch vom 4:1-Sieg über den FC Liverpool, vom 3:0 gegen die Glasgow Rangers, vom 5:1 bei Ajax Amsterdam. Die Erwartungen sind extrem hoch nach der ersten Hälfte der Saison. „Ich habe eine Obsession“, sagt Spalletti. „Ich will die Stadt Neapel glücklich machen.“ Die Gemeinde, die ihre Schattenseiten hat, soll im Zentrum seiner Aufmerksamkeit stehen.

Nach einer verabredeten Massenschlägerei im Januar auf einer Autobahnraststätte verbot das Innenministerium den Napoli-Ultras zwei Monate lang den Besuch von Auswärtsspielen in Italien, in Frankfurt dürfen allerdings 2700 Fans dabei sein. Auch die Machenschaften des Klubs sind nicht immer über jeden Zweifel erhaben. So ermittelt die Staatsanwaltschaft Neapel gegen den Verein wegen Bilanzfälschung. Beim Transfer von Stürmer Osimhen 2020 vom OSC Lille für 72 Millionen Euro soll es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein.

Die größte Rechnung hat Spalletti mit sich selbst offen. Er ist einer der anerkanntesten Fachleute in Italien, bekam als Coach fast immer Bestnoten, wegen des elektrisierenden Angriffsspiel seiner Mannschaften. Er coachte den FC Empoli, Udinese Calcio, die AS Rom, Zenit Sankt Petersburg, Inter Mailand, alle spielten atemraubend schön. Aber nur in Russland gelang ihm der Gewinn der Meisterschaft. Neapel ist Spallettis große Chance, endlich auch in Italien einen großen Titel zu holen. Manche träumen gar vom Gewinn der Champions League.