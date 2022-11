Achtelfinal-Gegner Neapel : Eine äußerst reizvolle Aufgabe für die Eintracht

Shooting-Star in der Serie A: Khvicha Kvaratskhelia Bild: IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Im Europäischen Haus des Fußballs in Nyon saßen am Montag die Frankfurter Fußball AG-Vorstände Philipp Reschke und Markus Krösche in der Reihe hinter Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic vom FC Bayern. Und als der ehemalige Münchner Profi Hamit Altintop zur Mittagszeit auf dem Podium die Begegnung Eintracht Frankfurt gegen die SSC Neapel für das Achtelfinale der Champions League ausloste, huschte Krösche ein dezentes Lächelns übers Gesicht.

Real Madrid oder Manchester City, die ganz großen Namen, wurden den Hessen nicht zuteil. Aber Neapel, das sich aktuell in bestechender Form präsentiert, ist auch eine viel beachtete Hausnummer im internationalen Geschäft. „Neapel ist ein sehr schwieriges Los. Es war klar, dass wir auf jeden Fall einen Brocken kriegen“, sagte Sportvorstand Krösche. „Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft die andere nicht ernst nimmt. Neapel ist auch nicht super happy, uns zu bekommen.“

Klopp: Neapel das „Team mit der derzeit besten Form“

Die Gruppe A schlossen die Neapolitaner als Erster ab – punktgleich mit dem Zweiten FC Liverpool. Das Hinspiel gegen Liverpool hatten die Italiener am ersten Spieltag zu Hause 4:1 gewonnen. Es folgten souveräne Siege gegen die Glasgow Rangers (3:0 und 3:0) sowie Ajax Amsterdam (6:1 und 4:2), bevor Neapel am letzten Gruppenspieltag 0:2 beim FC Liverpool unterlag. Vor dieser Partie hatte Liverpools Trainer Jürgen Klopp die Italiener als wohl augenblicklich stärkste Mannschaft – „vielleicht das Team mit der derzeit besten Form“ – in Europa prominent eingeordnet.

Neapel ist in aller Munde. Auch, weil der Klub in seiner Gruppe auf insgesamt 20 Tore – kein anderes Team war erfolgreicher – mit elf verschiedenen Schützen kam. Nur für Borussia Dortmund trafen in der Saison 2016/17 noch mehr Spieler (14) in der Gruppenphase.

Die italienische Serie A führt die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti mit sechs Punkten Vorsprung vor AC Mailand an. Am vergangenen Samstag setzte sich Neapel 2:1 beim damaligen Rangzweiten Atalanta Bergamo durch. Von 13 Begegnungen hat Neapel elf gewonnen bei zwei Unentschieden. Der Meisterschaftsanwärter vom Vesuv steht mit seiner Lust auf Offensivfußball für Tore im Überfluss. Für bezaubernden und berauschenden Fußball. In der Serie A erzielen die Neapolitaner im Schnitt in jeder zweiten Partie drei Tore und mehr.

Zur Dominanz, spielerischen Klasse und Wehrhaftigkeit tragen der nigerianische Mittelstürmer Victor Osimhen (wettbewerbsübergreifend neun Tore) und der Rechtsverteidiger Giovanni Di Lorenzo maßgeblich bei. Einen Namen gemacht hat sich Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia. Der 21 Jahre alte Georgier, vor der Saison für acht Millionen Euro von Dinamo Batumi gekommen, brachte es wettbewerbsübergreifend bisher auf acht Tore und acht Vorlagen.

Die Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtete unlängst davon, dass Cristiano Ronaldo nach seinem Einstieg in den italienischen Fußball doppelt so lange für diese Bilanz gebraucht hatte, Zlatan Ibrahimovic sogar dreimal so lange. Der Offensivspieler Kvaratskhelia, der 19 A-Nationalmannschaftseinsätze vorweisen kann, besticht durch Schnelligkeit, Spielverständnis und Technik. „Kvaratskhelia ist perfekt, er kann alles“, sagt Spalletti über den Shooting-Star. „Kvaradona“ wird er im neapolitanischen Volksmund mittlerweile genannt, in Anlehnung an den verstorbenen Weltstar Diego Armando Maradona, der von 1984 bis 1991 in Neapel gespielt hatte.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den Italienern und der Eintracht datiert aus der Saison 1994/95. Im Uefa-Cup gewannen die Frankfurter Hin- und Rückspiel jeweils 1:0. Das Hinspiel in der Champions League wird am 21. Februar (21.00 Uhr) in Frankfurt ausgetragen, das Rückspiel am 15. März (21.00 Uhr). „Neapel ist eine der besten italienischen Mannschaften und sehr stabil. Aber wir haben auch eine richtig gute Mannschaft und haben in der Gruppenphase gezeigt, was wir können“, sagte Krösche selbstbewusst in den vereinseigenen Medien.