Paukenschlag vor dem Champions-League-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel: Das italienische Innenministerium wird eine Verfügung erlassen, wonach dem Klub aus Neapel der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt verboten ist. Das teilte die Eintracht an diesem Dienstag auf ihrer Homepage mit. Demnach wurde der Fußball-Bundesligaverein bereits am Montagabend vom europäischen Fußballverband UEFA über die Pläne aus Italien informiert, die an diesem Dienstag offiziell verkündet werden sollen.

Insgesamt 2700 Karten für die Partie am 15. März gegen den derzeitigen Tabellenführer der Serie A (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) hätten laut UEFA-Regelungen der Eintracht zugestanden, darunter 2400 im Gästesektor. Die Frankfurter waren bislang davon ausgegangen, diese Tickets wie gewohnt an ihre Anhänger weitergeben zu können. Unter anderem sechs Fan-Flieger hatten die Verantwortlichen für die Reise in den Süden Italiens geplant.

„Das ist ein erstmaliger und einmaliger Vorgang im europäischen Fußball und ein trauriger Tag. Die Einflussnahme auf den Wettbewerb durch die Argumentation Sicherheitslage ist in unseren Augen eine Wettbewerbsverzerrung“, kommentierte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke die neusten Entwicklungen. „Wir bekommen keine Karten für das Spiel, weil SSC Neapel keine Tickets an uns verkaufen darf.“ Die Eintracht habe „keinen Hebel, den wir ansetzen könnten“, um kurzfristig doch noch eine Änderung des Vorgehens der italienischen Seite zu bewirken.

Ob die Entscheidung des italienischen Innenministeriums eine direkte Reaktion auf die Vorfälle beim Hinspiel in Frankfurt ist, war zunächst unklar. Beim ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der diesjährigen Champions-League-Saison, das die Eintracht im Februar 0:2 verloren hatte, war es zu mehreren Zwischenfällen mit den Fanlagern beider Mannschaften gekommen. Neun Personen wurden damals kurzzeitig in Gewahrsam genommen.