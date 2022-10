Philip Holzer im Gespräch : „Ich vergesse nie, woher wir kommen“

Philip Holzer ist 56 Jahre alt. Er war als Investmentbanker unter anderem in Frankfurt, New York und London in Führungspositionen beschäftigt. Bis 2014 leitete er als Partner die Frankfurter Niederlassung und gehörte als Ko-Chef dem deutschen Vorstand von Goldman Sachs International an. 2010 wurde er erstmals in den Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG gewählt. Seit dem 28. Juli 2020 leitet er das Gremium. Sein Vater, Werner Holzer, war von 1973 bis 1991 Chefredakteur der „Frankfurter Rundschau“. Philip Holzer spielte selbst Fußball und hütete das Tor bei der Spielvereinigung Bad Homburg. Zu seinem Hobbys nennt er neben Sport insbesondere Kunst und Reisen.

Marc Heinrich Sportredakteur. Folgen Ich folge



Herr Holzer, 2016 wäre die Eintracht beinahe abgestiegen. Mittlerweile sind Sie Aufsichtsratschef eines Europapokalsiegers. Ihre Amtszeit geht bis 2025. Was haben Sie mit dem Klub vor?