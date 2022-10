Aktualisiert am

Alle Blicke auf das „Endspiel“ in Lissabon

Eintracht vor Champions League : Alle Blicke auf das „Endspiel“ in Lissabon

Der Elfmeter-Ärger aus dem BVB-Spiel ist bei der Eintracht abgehakt. Nun geht es in der Champions League zu Sporting Lissabon. Oliver Glasner und Markus Krösche machen vorher eine deutliche Ansage.

Die Eintracht möchte auch am Dienstag bei Sporting Lissabon jubeln. Bild: Reuters

In der Niederlage Größe zeigen. Genau dies hat Oliver Glasner gemacht. Nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund hätte er die Schuld dafür bei den Unparteiischen suchen können, die in einer möglicherweise spielentscheidenden Szene nach dem klaren Foul an Jesper Lindström (42. Minute) die falsche Entscheidung trafen. Genau dies hat Glasner nicht gemacht. Er beschränkte sich bei allem Ärger und einem kurzen professionellen Aufreger stattdessen darauf, seine Spieler wegen der fahrlässigen Chancenverwertung zu rügen.

Champions League Liveticker

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

„Ich bin stolz auf die hervorragende Leistung, die mich glücklich macht, und enttäuscht über das Ergebnis“, sagte der Frankfurter Fußballlehrer. „Was wir in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht haben und wie wir den BVB fast reingedrückt haben, war unglaublich. Wir müssen uns aber an die eigene Nase fassen, aus diesen Chancen keine Tore gemacht zu haben.“ Glasner ist überzeugt: „An manchen Tagen ist die Effizienz nicht da.“

Vor drei Wochen, tief im Westen, hatte es für die Eintracht die bis dahin letzte Niederlage in der Bundesliga gegeben. Doch zwischen dem 0:3 beim VfL Bochum und dem 1:2 jetzt gegen Borussia Dortmund liegt ein riesengroßer Unterschied. Im Ruhrstadion stand Glasners Mannschaft neben sich und brachte nichts Substantielles zustande. In der Frankfurter Arena aber zeigte das Team, für das Daichi Kamada traf, abermals ein mitreißendes Spiel mit vielen Facetten – nur nicht mit ausreichend Toren, um den verdienten Ertrag dafür zu erhalten.

Viele unter den 50.000 Besuchern im ausverkauften Stadion haben dies so gesehen – und allen voran einer, der von Berufs wegen besonders hinschaut: Sportvorstand Markus Krösche. Für den Frankfurter Manager stand außer Frage, „dass wir ein überragendes Spiel gemacht und unverdient verloren haben. Wir haben Dortmund total im Griff gehabt, uns aber leider nicht belohnt.“

Kracher gegen Sporting

Chancen in Hülle und Fülle. Randal Kolo Muani tauchte ebenso wie Jesper Lindström und Mario Götze mehrmals gefährlich im Dortmunder Strafraum auf. Doch entweder prallte der Ball vom Pfosten zurück ins Feld, oder der famos haltende Gregor Kobel brachte die Eintracht-Angreifer mit seinen Paraden fast zur Verzweiflung. Und als auch Kobel einmal nicht eingreifen konnte, war es Verteidiger Nico Schlotterbeck, der auf der Torlinie stand und mit dem Oberschenkel den Schuss von Götze abwehrte. Sieg in Mönchengladbach, Sieg gegen Marseille, Niederlage gegen Dortmund. Und in Lissabon?

Rund um das 1:2 gegen den BVB wurde in der Katakomben der Arena schon viel vom bevorstehenden Kracher gegen Sporting gesprochen. Das sechste und letzte Gruppenspiel in der Champions League wird darüber Auskunft geben, wohin die Eintracht die Reise noch führt – oder ob der Trip in die portugiesische Hauptstadt das Ende aller europäischen Träume bedeutet. Für Glasner und Krösche gibt es keine zwei Meinungen. „Wir fahren dort hin, um zu gewinnen.“

Frankfurts Tor-Trio

Mit im Reisegepäck der Frankfurter Delegation, die sich an diesem Montag nach dem Abschlusstraining am Mittag auf den Weg nach Lissabon macht, sollen nach Glasners Wunsch auch „viel Kraft und Selbstvertrauen“ sein. „Ich habe keine Bedenken, dass wir am Dienstag wieder alles reinwerfen werden.“ Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass die Eintracht gegen Dortmund „nur“ ein Tor erzielt hat.

Neben den wieder mächtig ins Rollen gekommenen Bayern stellt Glasners Mannschaft nach wie vor die zweitbeste Offensive der Liga. Es spricht für die Vielfalt und Unberechenbarkeit der Eintracht, dass es nicht den einen herausragenden Schützen gibt. Kamada führt das mannschaftsinterne Ranking mit sieben Toren an, gefolgt von Lindström (fünf) und Kolo Muani (drei). Zusammen hat dieses Trio knapp zwei Drittel aller Frankfurter Tore (25) erzielt.

Mehr zum Thema 1/

In der Niederlage Positives sehen: Nicht nur Trainer Glasner hat sich dazu entschlossen. Auch Kapitän Sebastian Rode konnte dem 1:2 gegen Dortmund viel Gutes abgewinnen. „Heute hat man gesehen, wie viele Chancen wir uns auch gegen Champions-League-Klubs erspielen können. Das gibt uns Selbstvertrauen.“ Selbstvertrauen und Zuversicht, „denn nach dem schweren Spiel am Mittwoch gegen Olympique Marseille haben wir wieder eine gute Leistung gezeigt“, sagte auch Mario Götze.

Im Duell gegen die alten Dortmunder Kameraden wusste der Frankfurter Spielstratege, woran es diesmal auch gelegen hat. „Es war eine sensationelle Leistung von Gregor Kobel.“ Am Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) steht Antonio Adán im Tor, ein 35 Jahre alter Spanier im Team der Portugiesen von Sporting. Ihn gilt es, entscheidend zu bezwingen.