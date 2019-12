Dortmund-Torwart Bürki : „Vielleicht kriegt er ein Bircher Müsli oder so“

In der Dortmunder Defensive geht gegen Prag mächtig viel schief. Wie gut, dass der Klub Roman Bürki hat. Und am Ende dieser sonderbaren Fußballnacht verrät Mats Hummels noch ein intimes Detail über den Torwart.

Irgendwann am Ende dieser sonderbaren Fußballnacht verriet Mats Hummels ein intimes Detail über seinen Mitspieler Roman Bürki. Der Schweizer Kollege sei ein „Asket“, berichtete der erfahrene Abwehrchef. Dem Helden des Abends einen Dankesdrink zu spendieren sei daher keine besonders gute Idee. „Vielleicht kriegt er ein Bircher Müsli oder so“, überlegte Hummels, wobei das Team seinen Torhüter eigentlich nicht mehr dazu animieren musste, die eigene Freude mit irgendwelchen Nahrungsmitteln zu steigern.

Bürki hatte beim 2:1-Sieg gegen Slavia Prag gerade 90 Minuten puren Torwart-Hedonismus hinter sich, er war geflogen, hatte akrobatische Verrenkungen gemacht, hatte Winkel verkürzt, Fortune gehabt und war erfüllt von Glücksgefühlen. „Ich bin enorm stolz, ich hatte in den letzten Wochen nicht so die Möglichkeit, mich auszeichnen zu können und der Mannschaft zu helfen“, sagte er. Weil am Dienstag immer wieder riesige Lücken in der Dortmunder Defensive aufbrachen, durfte er sich an diesem sechsten Spieltag der Gruppenphase der Champions League in einen wunderbaren Rausch hineinspielen, den er vermutlich viel schöner fand als die Wirkung irgendwelcher Alkoholika.