Krise bei Borussia Dortmund : Favre und der Showdown in Berlin

Favre und der Showdown in Berlin

Der BVB macht bei Lionel Messis Gala in Barcelona keinen Schritt aus der Krise. Wer wollte, konnte neuerliche Fehlentscheidungen Lucien Favres in dieser Partie finden. Und nun wartet ein pikantes Duell.

Letztes Spiel für Dortmund in Berlin? Trainer Lucien Favre Bild: dpa

Mats Hummels hat schon eine Menge erlebt in seinem langen Fußballerleben, doch auch der Weltmeister von 2014 wirkte am Ende des Besuchs mit Borussia Dortmund wie einer der vielen tausend anderen Touristen in Barcelona. Nur hatte der Innenverteidiger weder den Parc Güell, noch die Ramblas und auch nicht die berühmten Bauwerke von Antoni Gaudi bewundert, sondern eine lebende Attraktion: Lionel Messi.

Von einem „beinahe ein perfekter Spieler“ schwärmte Hummels nach der schmerzlichen 1:3-Niederlage beim FC Barcelona, in deren Folge die Dortmunder das Achtelfinale der Champions League nicht mehr aus eigener Kraft erreichen können. Das argentinische Genie ist „der beste Spieler, den ich gesehen habe in meiner Karriere“, berichtete Hummels, nachdem die Dortmunder in einigen Phasen schwindelig gespielt worden waren von Messi. Ein Tor hatte er selbst erzielt, zu den anderen beiden Treffern trug er vorbereitende Pässe bei, die den Geist der Perfektion atmeten. Fast wirkte Hummels erleichtert.