Der FC Bayern und seine Endspiele

Der letzte Titel in der Königsklasse: Mit Jupp Heynckes holte der FC Bayern gegen Borussia Dortmund zuletzt das Triple. Das war 2013. Nun sind die Münchner wieder im Finale. An diesem Sonntag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, im ZDF, bei Sky und DAZN) geht es in Lissabon beim Corona-Finalturnier gegen Paris Saint-Germain und Thomas Tuchel. Wird es wieder ein Drama? FAZ.NET schaut zurück auf die bisherigen fünf Endspiele in der 1992 gegründeten Champions League.