Wer ist Schuld daran, dass München wieder nur Meister werden kann? Am Tag nach dem Aus in der Champions League rückt CEO Oliver Kahn in den Mittelpunkt der Kritik.

Es gibt in der Politikwissenschaft ein Fachwort für den Prozess, wenn sich Parteien und Personen für Fehlentscheidungen gegenseitig die Schuld geben wollen: Blame Game. Dieses findet meistens in der medialen Öffentlichkeit statt.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Es geht dann darum, wem sich das Scheitern einer Sache anhängen lässt – und wem nicht. Und wenn man beobachtet, was seit Mittwochabend, als der FC Bayern in der Runde der letzten acht in der Champions League gescheitert ist, rund um den relevantesten deutschen Fußballklub los ist, kann man schon zu dem Schluss kommen: Beim FC Bayern fängt gerade das Blame Game an.