Für Maurizio Sarri ist die Sache klar. Der Trainer des FC Chelsea hält Englands erste Liga für das Beste, was der Fußball zu bieten hat. „Im Moment ist die Premier League die beste Liga Europas und damit der Welt“, sagte er vor dem Finale der Europa League, das sein Team gegen den Londoner Rivalen FC Arsenal gewann. An diesem Samstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League, bei Sky und DAZN) treffen im Finale der Champions League, des größeren europäischen Wettbewerbs, mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur zwei weitere englische Vereine in Madrid aufeinander. So etwas hat es im Europapokal noch nie gegeben.

Längst nicht jeder teilt Sarris Meinung. Am lautesten dürften die Spanier seiner These einer englischen Übermacht widersprechen. Der FC Barcelona, Real und Atlético Madrid oder der FC Sevilla haben im vergangenen Jahrzehnt den Großteil der europäischen Trophäen gewonnen. Die Premier League mag deshalb nicht unbedingt die beste Fußball-Liga der Welt sein, wie es Sarri behauptet. Ganz sicher aber ist sie die am besten vermarktete. In der Deloitte-Liste der zehn umsatzstärksten Fußballklubs liegen Real Madrid und der FC Barcelona zwar auf den ersten beiden Rängen, mit sechs Vereinen in den Top Ten ist England darin aber am stärksten vertreten.