Eintracht-Gegner Lissabon : Nicht alle träumen von Ronaldos Rückkehr

Wenn Rúben Amorim mit der Leistung seiner Mannschaft unzufrieden ist, geht er in die Hocke und sucht aus dieser Perspektive Inspiration für sein Coaching. Diese Saison hockt er viel in seiner Trainer-Zone. Bei Ecken oder Freistößen gegen Sporting schaut er manchmal aber gar nicht mehr auf das Spielfeld. Das Urvertrauen in seine Mannschaft war in den vergangenen zwei Jahren ein wichtiger Baustein, um ein junges, unerfahrenes Team zur Meisterschaft und im vergangenen Jahr ins Champions-League-Achtelfinale zu führen. Jetzt ist es erschüttert.

Sporting befindet sich seit dem Saisonbeginn auf einer Achterbahnfahrt. Im Pokal ist der Lissabonner Traditionsverein gegen einen Drittligaklub ausgeschieden. In der portugiesischen Liga musste Sporting am vergangenen Samstag bereits die vierte Saisonniederlage hinnehmen und damit jetzt schon eine mehr als in der gesamten vergangenen Saison. Der Abstand auf den Erzrivalen Benfica Lissabon beträgt zwölf Punkte.

Dieses Auf und Ab zeigt Sporting auch in der Königsklasse. Im Hinspiel in Frankfurt (3:0) und in beiden Partien gegen Tottenham Hotspur funktionierte Amorims 3-4-3-System fast perfekt: mit Pressing, konzentriertem Abwehrverhalten, schnellem Umschalten und Kontern sowie einer sehr effizienten Chancenverwertung vor dem gegnerischen Tor. Dagegen lieferten die beiden Niederlagen gegen Marseille den Beweis, dass die Lissabonner sich selbst durch kopfloses Verhalten aus dem Konzept bringen lassen: In beiden Spielen verschuldeten Sporting-Spieler schon nach rund 20 Minuten einen Foulelfmeter und einen Platzverweis.

Trainer im Verein unumstritten

In seiner jungen Trainer-Laufbahn durchlebt Rúben Amorim zum ersten Mal einen Moment der Instabilität. Der 37 Jahre alte ehemalige Mittelfeldspieler hatte im Dezember 2019 beim SC Braga zum ersten Mal eine Erstligamannschaft übernommen und war nur drei Monate später zu Sporting gewechselt. Bis zum Beginn der laufenden Saison verlor er in 88 Liga-Partien nur sechsmal: „Ich habe in den Zeiten, als ich nur Erfolge kannte, immer versucht, mich auch auf diesen Moment vorzubereiten“, sagte Amorim nach dem Pokal-Aus Mitte Oktober.

Im Verein ist er unumstritten. Sporting-Präsident Frederico Varandas tritt weit weniger in der Öffentlichkeit auf, als es für Vereinspräsidenten großer Fußballklubs in Portugal üblich ist. Mit der risikobelasteten Verpflichtung von Amorim für eine Rekordablösesumme von 14,4 Millionen Euro hatte Varandas bereits im März 2020 seine Präsidentschaft eng an den sportlichen Erfolg des Jungtrainers gebunden – und war damit bislang gut gefahren.

Die fehlende Konstanz im Sporting-Spiel könnte Amorim nun dazu bringen, sich seiner eigenen Stärken zu erinnern. Mit Nuno Mendes, Gonçalo Inácio und Daniel Bragança förderte er zu Beginn seiner Trainer-Laufbahn vereinseigene Spieler aus der Sporting-Kaderschmiede und machte sie zum wichtigen Teil der Meister-Mannschaft von 2020/21. Seitdem stockt jedoch die Nachwuchsförderung, vor allem weil Amorim an seinem erfolgreichen Team kaum etwas verändern wollte. Nach den Niederlagen der vergangenen Wochen greift der Coach nun doch wieder auf Spieler wie Flavio Nazinho (19 Jahre), Mateus Fernandes (18) und Dario Essugo (17) zurück und schafft damit auch mehr Konkurrenz für die Stammspieler.

Ein Unentschieden gegen oder ein Sieg über Eintracht Frankfurt an diesem Dienstag (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) würde Sporting reichen, um in das Champions-League-Achtelfinale einzuziehen. Die zusätzlichen Millionenbeträge aus den europäischen Töpfen wären auch notwendig, wenn Sporting doch noch einmal die Fühler nach dem größten Klub-Idol der Geschichte ausstrecken wollte. Seit im Sommer die Telenovela um Cristiano Ronaldos Verbleib bei Manchester United ihren Anfang nahm, träumen viele Sporting-Fans von der Rückkehr des Ausnahmestürmers nach Portugal.

Allen voran Ronaldos Mutter Dolores Aveiro, die ihren Sohn mit elf Jahren von der Atlantikinsel Madeira ins Sporting-Fußballinternat nach Lissabon ziehen ließ. Aveiro, die bei Sporting-Spielen immer wieder auf der Ehrentribüne zu sehen ist, hatte im September angekündigt, dass Ronaldo in dieser oder in der nächsten Saison zu Sporting zurückkehren könnte.

Einen Ronaldo in Topform könnte Sporting vor allem deshalb gut gebrauchen, weil die Lissabonner in dieser Saison große Probleme bei der Chancenverwertung gezeigt haben und nur über einen richtigen Mittelstürmer in ihrem Kader verfügen. Und auch Ronaldo mag an einer Rückkehr Gefallen finden, um die Chance zu haben, endlich auch einen portugiesischen Titel mit in seine ausufernde Lorbeer-Sammlung aufzunehmen.

Doch auch in der portugiesischen Hauptstadt scheint die Liebe zu Ronaldo langsam abzukühlen. Rúben Amorim passt der 37 Jahre alte Stürmer nicht in sein Spielsystem, das auf hohem Pressing und großer Laufbereitschaft basiert. Er baut im Sturm insbesondere in der Champions League auf die drei varia­blen Offensivkräfte Pedro Gonçalves, Francisco Trincão und Marcus Edwards.

Lange Zeit weigerte sich Amorim, zu Ronaldos möglicher Rückkehr Stellung zu beziehen. Vor Kurzem kommentierte er nüchtern: „Ronaldo ist Spieler von Manchester United. Alle bei Sporting träumen von seiner Rückkehr, aber wir haben kein Geld, um sein Gehalt zu bezahlen.“ Selbst unter eingefleischten Sporting-Fans in den sozialen Netzwerken ist deshalb klar: Ronaldo wird nur dann zu seinem Ausbildungsverein zurückkehren, wenn er persönlich auf sehr viel Geld verzichtet. Und dass dieser Moment nun gekommen ist, bezweifeln viele Lissabonner.