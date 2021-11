Manchester United : Das Problem mit dem Phänomen Ronaldo

Cristiano Ronaldo rettet das taumelnde Manchester United in Bergamo in letzter Minute. Einmal mehr zeigt der Oldie in der Champions League seine Weltklasse. Und doch gibt es Grund zur Sorge.

Alex Ferguson war 27 Jahre lang Trainer bei Manchester United. Im Laufe dieser Zeit setzte sich im Sprachgebrauch ein Begriff fest: Fergie Time. Wenn seine Mannschaft noch ein Tor brauchte, ließ der Schiedsrichter oft ein wenig länger spielen. Und nicht selten erzielte Manchester United in dieser etwas üppigeren Nachspielzeit einen Treffer und rettete so ein Unentschieden oder kam gar zum Sieg. Alex „Fergie“ Ferguson jubilierte, United fuhr Titel ein, die Gegner tobten. Es gab Untersuchungen, die diesen Effekt bei Spielen von Manchester United als besonders signifikant nachwiesen.

Champions League Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Ferguson tippte in der entscheidenden Phase gerne auf seine Uhr. Ob der Trainer die Unparteiischen damit seinerzeit wirklich unterbewusst beeinflusste und die Gegner nervös machte, ist nicht wirklich nachzuweisen. Aber als Legende einer besonderen Zeit in Old Trafford taugt die Erzählung allemal. In der Hochphase der Ära Ferguson in Manchester trug auch ein junger Portugiese dazu bei, dass der Klub so erfolgreich war – und wenn es sein musste, eben auch erst kurz vor knapp. 2003 entdeckte Ferguson Cristiano Ronaldo bei einem Testspiel in Portugal und machte den Deal zügig klar.

Bis 2009, als Ronaldo zu Real Madrid ging, machten sie sehr erfolgreich gemeinsame Sache. Ferguson verabschiedete sich 2013 als Klublegende in den Ruhestand, Ronaldo legte eine Weltkarriere hin, in deren finaler Phase ihre Wege sich nochmal kreuzen. Sir Alex verfolgt die Spiele nur noch von seinem Ehrenplatz auf der Tribüne, doch im Klub ist er immer noch bestens vernetzt und hat Einfluss. Und so griff er im Sommer zum Hörer, als er hörte, dass Ronaldo Juventus Turin verlassen wolle und auf dem Weg nach Manchester sei – allerdings zum neureichen wie unbeliebten Stadtrivalen City.

Ronaldo: zwölf Spiele, neun Tore

Ein Gespräch später hatte Ronaldo seine Meinung geändert und heuerte wieder bei United an. Und die Rückkehr des Stars ist ein Erfolg – zumindest auf den ersten Blick. Unter den meisten Fans löste die Nachricht große Begeisterung aus. Und die Fußballwelt schaut wieder auf den Manchester United Football Club, der nach dem Abgang von Ferguson nicht mehr englischer Meister wurde. Der größte Erfolg seither war 2017 der Titel in der zweitklassigen Europa League unter José Mourinho. Nun aber soll alles anders – besser – werden, denn eine Tormaschine wie Ronaldo garantiert eigentlich Erfolg.

Die persönliche Bilanz kann sich knapp zwei Monate nach seinem ersten Spiel im September sehen lassen: zwölf Spiele, neun Tore – für einen, der bald 37 Jahre alt wird, sind das herausragende Werte. Und es waren zumeist wichtige Treffer, vor allem in der Champions League. Das Tor in Bern beim 1:2 war nur Kosmetik, doch das 2:1 gegen Villarreal in der 96. Minute sorgte für den ersten Sieg, im Hinspiel gegen Bergamo bedeutete Ronaldos 3:2 in der Schlussphase drei Punkte, am Dienstagabend beim zweiten Duell in Italien erzielte er beide Treffer beim 2:2 – den zweiten in der Fergie Time.

Mehr zum Thema 1/

Damit bleibt Manchester mit sieben Punkten Erster der Gruppe in der Königsklasse vor Villarreal (sieben), Bergamo (fünf) und Bern (drei). Es ist leicht auszurechnen, wie viel schlechter die Lage wäre, wenn Ronaldo seine fünf Tore nicht erzielt hätte. „Ich bin so glücklich“ sagte er nach dem Spiel bei Atalanta. „Wir haben niemals aufgegeben und bis zum Ende daran geglaubt. Es ist ein gutes Ergebnis für uns.“ Auch der umstrittene Ole Gunnar Solskjaer war glücklich. „Cristiano ist unglaublich, er wird immer noch besser und besser“, sagte der Trainer bei BT Sports. „Er ist unser Anführer.“

In 180 Spielen in der Königsklasse hat Ronaldo bislang 139 Treffer erzielt. Und Manchester United ist froh, ihn zu haben. Doch genau dort setzt ein Problem an, das nicht neu ist. Schon bei Real Madrid und Juventus Turin war der Ausnahmekönner der alles überstrahlende Spieler. Wegen seiner Egozentrik, aber auch wegen seiner fast unerreichten Leistung. Als er diese Klubs verließ, hinterließ er eine große Lücke, die teils bis heute nicht geschlossen ist. Die Fokussierung auf einen Spieler ist im Erfolgsfall schön, zieht jedoch bisweilen unschöne Konsequenzen nach sich, wenn er nicht auf dem Spielfeld steht.

In der englischen Premier League ist Manchester United Fünfter, nach zehn Spielen schon mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea. Trainer Solskjaer steht in der Kritik, nicht erst seit dem 0:5 gegen Erzrivale Liverpool vor eineinhalb Wochen. Dem Norweger wird Planlosigkeit vorgeworfen. Beim Blick auf manche Spiele und Ergebnisse ließe sich sagen: Die erste Option ist Ronaldo. Einen Plan B gibt es nicht wirklich. Die Erfolgsaussichten sind im Einzelfall da, auf Dauer aber wird es nicht reichen. Und am Samstag (13.30 Uhr bei Sky) wartet die nächste knifflige Prüfung: Stadtrivale City kommt.

Eine weitere Heimniederlage, vielleicht sogar eine deutliche, und es könnte eng werden für Solskjaer. Der will nicht aufgeben, setzt unverdrossen auf den Ronaldo-Faktor und zieht Vergleiche: „Er sorgt immer wieder für diese speziellen Momente. Ich bin mir sicher, dass auch die Chicago Bulls nichts dagegen hatten, Michael Jordan im Team zu haben.“ Das sicher nicht, aber auch die Bulls merkten, als Jordan nicht mehr da war, welche Folgen das hatte. Diese Wichtigkeit hat auch Ronaldo. Ewig wird er nicht spielen, ewig wird er nicht treffen. Auch die Fergie Time läuft irgendwann ab.