Stürmer Erling Haaland : Ein blonder Riese macht den Fußball verrückt

Aktualisiert am

Erling Haaland ist gerade 19 Jahre alt und steht schon auf der Wunschliste aller großen Fußballklubs. Auch zwei deutsche Vereine bemühen sich. Eine besondere Verbindung hat der Salzburg-Stürmer aber zu einem Verein in England.

Der norwegische Fußball muss jetzt samt seinen wenigen Fans wieder ganz tapfer sein. König Wintersport hat die norwegische Sportöffentlichkeit in seinen Bann geschlagen, und der Winterschlaf der Fußballer geht bis März 2020. Doch es gibt auch Hoffnung für alle Fußballfans oben im Norden. Hoffnung darauf, dass nicht (nur) die strahlenden Heldinnen und Helden des Wintersports die nächsten Monate dominieren, sondern zumindest ein Name immer mal wieder mit bunten und spekulativen Geschichten gespielt wird. Vielleicht wird man auch Tore von ihm sehen. Doch der Reihe nach.

Molde FK ist Erling Braut Haalands Heimatverein. Er kam aus Bryne im südlichen Norwegen nach Molde und debütierte dort mit 16 Jahren in der höchsten Klasse. Inzwischen ist der 1,94 Meter lange Angreifer 19 Jahre alt und macht alle Sportchefs im europäischen Spitzenfußball verrückt. Denn aus der brodelnden Gerüchteküche verlautet, dass er in diesem Winter für die festgeschriebene Ablöse von 20 Millionen Euro wechseln darf. Mit Borussia Dortmund, deren Interesse verbrieft ist, stehen quasi alle Topklubs in der Schlange. Auch RB Leipzig hat seine Fühler ausgestreckt.