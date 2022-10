Dortmund siegt in Sevilla : „Definitiv die Reaktion, die wir zeigen wollten“

Borussia Dortmund schlägt den FC Sevilla in der Champions League deutlich. Wieso dieser Sieg so wichtig ist, warum sich der Trainer aber mit Lob zurückhält und was den BVB vor dem Bayern-Spiel schmerzt.

Glückliche Borussen in Sevilla: Jude Bellingham, Julian Brandt, Raphaël Guerreiro und Emre Can (von links) Bild: picture alliance/dpa

Ein Tor hatte Youssoufa Moukoko nicht geschossen beim deutlichen 4:1-Sieg der Dortmunder in Sevilla, er musste sich sogar ein paar warnende Worte von seinem Trainer anhören: „Es reicht nicht, dass er einmal so spielt“, sagte Edin Terzic nach einer ereignisreichen Fußballnacht über den jungen Stürmer. Und dennoch konnte Moukoko sich als großer Sieger fühlen, als er irgendwann weit nach Mitternacht ins Bett ging.

Der 17 Jahre alte Angreifer hatte nicht nur das beste Champions-League-Spiel seiner Karriere gemacht, er hat seinen Kritikern auch gezeigt, dass er sich weiterentwickelt. Moukoko habe „sich sehr gut bewegt im Timing, um dieses körperliche Defizit auszugleichen, das er gegen einen groß gewachsenen Innenverteidiger hat“, erklärte Terzic, genau daran werde seit Wochen im Training gearbeitet.

Gefährliche Fehler

Zudem sei der Teenager „in ganz viele offensive Aktionen involviert“ gewesen, was seinem oftmals völlig unsichtbaren Kollegen Anthony Modeste während der vergangenen Wochen nie gelungen war. Fast nebenbei hatte Moukoko auch noch das 0:3 und das 1:4 vorbereitet, die Chancen stehen gut, dass er mit diesem Abend den dauerhaft blassen Modeste aus der Startelf verdrängt hat.

Aber das ist nur die eine Geschichte dieses Abends, der sich aus verschiedenen Perspektiven erzählen lässt. Wieder einmal bot die Dortmunder Mannschaft beste Unterhaltung in einem wilden Fußballspiel mit brillanten Offensivaktionen. Vier Tore hatte die Mannschaft am Ende geschossen, aber es gab eben auch diese in Dortmund so gut bekannten Momente, in denen gefährliche Fehler passierten, die ein richtig selbstbewusster Gegner vermutlich konsequenter genutzt hätte. Die Partie barg das Potential genauso zu kippen wie die nach Führung verlorenen Bundesligaspiele gegen Bremen und in Köln.

Auf die frühe Dortmunder Führung durch Raphael Guerreiro (6.) folgte vor der Halbzeit eine Phase, in der der FC Sevilla immer dominanter wurde und etliche Chancen hatte, doch der BVB hatte Glück, einen auffällig starken Torhüter Alexander Meyer und antwortete mit Toren von Jude Bellingham (41.) und Karim Adeyemi (43.).

Geholfen hat dabei wohl auch die Lage beim FC Sevilla, der sich in einer tiefen Krise befindet und in der Defensive zum Teil völlig unsortiert war. Unmittelbar nach dem Abpfiff entließ die Klubführung Trainer Julen Lopetegui.

Jene schwer greifbare Kraft, die oft mit dem Begriff „Momentum“ beschrieben wird, wirkte an diesem Abend zugunsten des BVB. Denn als die Dortmunder nach dem Anschlusstreffer (Youssef En-Nesyri, 51.) abermals mächtig unter Druck gerieten, vergaben die Spanier gute Möglichkeiten zu weiteren Treffern.

„Hut ab vor der Truppe“

Mehrfach hielt der brillante Torhüter Meyer schwierige Bälle, und die superdominanten Mittelfeldspieler Bellingham und Özcan stärkten mit ihrer Willenskraft die ganze Mannschaft. Gerade in dieser schwierigen Phase war aber auch Moukoko besonders präsent gewesen. „Sicher war die zweite Halbzeit nicht so gut wie die erste, aber Hut ab vor der Truppe“, sagte Julian Brandt, der nach 75 Minuten schließlich das 1:4 geköpft und den Widerstand des FC Sevilla gebrochen hatte. „Das war definitiv die Reaktion, die wir zeigen wollten“, erklärte Bellingham, dem nun in allen drei Gruppenspielen der bisherigen Champions League-Saison ein Tor gelungen ist.

Edin Terzic klang da etwas reservierter, als er von einem „guten Schritt“ seiner Mannschaft sprach. Die vier Tore könnten im möglicherweise relevanten direkten Vergleich mit den Spaniern noch sehr wichtig werden, sagte der Trainer, wirklich bejubeln mochte er seine Mannschaft aber lieber nicht. Offenbar hat Terzic gelernt, dass allzu schwärmerische Worte keine gute Wirkung auf seine Profis haben. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt in ganz vielen Phasen“, resümierte er, um sogleich sein Misstrauen zu bekunden: „Dennoch geht es darum, die Dinge zu bestätigen, das ist die große Frage, die können wir nur zeigen, da wollen wir nicht mehr drüber reden.“

Die Verärgerung über die durch unerklärliche Nachlässigkeiten vergeudeten Punkte im Titelkampf sitzt noch tief, gerade vor dem Duell mit dem FC Bayern am kommenden Samstag (18.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) fehlen diese Zähler sehr. Er freue sich zwar auf die Begegnung mit dem Rekordmeister, sagte Terzic, aber: „Es tut trotzdem weh, weil die Ausgangslage eine andere sein könnte.“

Im Bundesligagipfel treffen nun am Samstagabend in Dortmund zwei Teams aufeinander, die beide nicht richtig zufrieden mit dem Abscheiden im nationalen Wettbewerb sind, die nun aber von insgesamt doch sehr erfreulichen Erfolgserlebnissen aus der Champions League beflügelt sind.