Champions League : Wie lange kann der FC Bayern noch mithalten?

Der deutsche Meister will weniger ausgeben als die Klubs aus London, Manchester und Paris – und in der Champions League dennoch weiter kommen. Die Chancen auf den Titel könnten Jahr für Jahr unrealistischer werden.

Schätzfrage: Wie viel Ablösegeld muss man im Pandemiesommer 2021 in der Premier League für einen 23 Jahre alten Abwehrspieler ausgeben, der in seinem Leben als Fußballprofi für Brighton & Hove Albion, Peterborough United, Newport County, Leeds United und für insgesamt 109 Testspielminuten gegen Österreich und Rumänien für die englische Nationalmannschaft aufgelaufen ist? 58,50 Millionen Euro. So viel hat der FC Arsenal – wenn man denn den Zahlen des Onlineportals „transfermarkt.de“ glaubt – vor ein paar Wochen für Ben White gezahlt. Ohne Gehalt und Boni.

Und damit zum FC Bayern München.

An diesem Dienstag (21 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker und bei Amazon Prime Video) steigt der erfolgreichste deutsche Fußballverein mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona in die Vorrunde der Champions League ein. Und wenn man davor kurz an den FC Arsenal und Ben White denkt, muss man sich schon fragen: Wie will der Meister der Bundesliga den anspruchsvollsten europäischen Fußballwettbewerb gewinnen, wenn er in diesem Sommer für alle seine neuen Spieler zusammen weniger Ablösegeld gezahlt hat als ein Klub aus der Premier League, der sich nicht mal für die Conference League qualifizieren konnte, für nur einen Spieler?

Neue Ordnung in Europa

Jetzt, da der zweite Transfersommer der Pandemie in den großen Ligen vorbei ist, kann man in der Elite des europäischen Fußballs eine neue Ordnung feststellen. Sie lässt sich ablesen an einer simplen Liste, die man auf „transfermarkt.de“ findet. Dort sind in der Kategorie „Top-Transfers“ die Spieler aufgelistet, die in diesem Sommer für die höchsten Ablösesummen den Klub gewechselt haben. Auf dem ersten Rang: Jack Grealish, 117,50 Millionen Euro, Manchester City. Auf dem zweiten Rang: Romelu Lukaku, 115 Millionen Euro, FC Chelsea. Auf dem dritten Rang: Jadon Sancho, 85 Millionen Euro, Manchester United. Auf dem vierten Rang: Anchraf Hakimi, 60 Millionen Euro, Paris Saint-Germain. Und mit etwas Abstand auf dem sechsten Rang: Dayot Upamecano, 42,50 Millionen Euro, FC Bayern.

Es täuscht natürlich, dass sich der Abstand zwischen München und Paris, einem Vertreter der neuen Big Four, einfach mit 20 Millionen Euro ausdrücken lässt. Als ob deren Deals mit Lionel Messi oder Gianluigi Donnarumma, unter „ablösefrei“ aufgelistet, mit Blick auf Handgelder aller Art wirklich ablösefrei wären. Es täuscht dagegen nicht, dass unter den Big Four nur die Klubs sind, die aus Saudi-Arabien, Russland, den Vereinigten Staaten und Qatar fremdfinanziert werden. Man kann diese Gruppe sicher um den FC Liverpool und Real Madrid erweitern. Die Spanier waren in diesem Sommer offenbar bereit, 180 Millionen für Kylian Mbappé zu zahlen.

In München sollen solche Summen in der nahen Zukunft nicht mal diskutiert werden. Weil sich die Bayern das nicht leisten wollen und auch nicht leisten können. Es gibt an dieser Entscheidung nur einen Widerspruch: Sie wollen weniger ausgeben als die Klubs aus London, Manchester und Paris – und in der Champions League dennoch weiter kommen.

„Wir müssen von Verletzungen verschont bleiben“

„Das ist sicher anspruchsvoll, gar keine Frage“, hat Julian Nagelsmann, der neue Cheftrainer der Bayern, gerade im Interview mit der F.A.Z. gesagt. Er weiß, dass vor allem die Klubs aus England „fast alle Positionen mit der gleichen Qualität doppelt oder sogar dreifach besetzt haben“ und er weiß, dass er in seiner Mannschaft auf diesen Positionen eher „Herausforderer“ hat, wie er sie nennt. Er glaubt trotzdem, dass sie die Champions League gewinnen kann – unter einer Bedingung: „Wir müssen von Verletzungen verschont bleiben.“