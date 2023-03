Es war nur ein kurzer Einblick, den sie gewährt haben. Nach einer Viertelstunde marschierten Ordner heran und machten den wenigen Zaungästen, die an diesem unwirtlichen Vormittag das Geschehen am Stadion verfolgten, deutlich, dass für sie der Zeitpunkt gekommen ist, sich zurückzuziehen. 15 Minuten, so sieht es das Reglement der UEFA vor, müssen Übungseinheiten unmittelbar vor einem Spiel in der Champions League für Beobachter zugänglich sein, dann dürfen sich die Mannschaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit darauf einstimmen, mit welcher Ausrichtung und Aufstellung sie dem kommenden Gegner begegnen wollen.

Auch Oliver Glasner schätzt die Atmosphäre hinter verschlossenen Türen, gerade vor wichtigen Partien, wie nun wieder eine ansteht. Er setzte in der Vorbereitung auf das Achtelfinal-Rückspiel an diesem Mittwoch in Neapel (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) abermals auf eine finale Übungseinheit in vertrauter Umgebung. Erst im Anschluss an den morgendlichen Aufgalopp im im Stadtwald, dem Mittagessen und einer Besprechung im Proficamp ging es zum Flughafen, von wo aus eine Sondermaschine den Tross in die Hafenstadt flog. Die Ausgangslage ist knifflig.

Nach dem 0:2 am 21. Februar vor eigenem Publikum findet sich die Eintracht vor dem Wiedersehen mit dem Tabellenführer der Serie A in der Außenseiterrolle wieder; zumal mit Randal Kolo Muani ein Schlüsselspieler im Angriff rotgesperrt fehlt sowie Jesper Lindström (Knöchelverletzung) ausfallen wird. Nach dem Gerichts-Hickhack sind zudem keine Fans als Unterstützung von außen dabei. Sich in Anbetracht der Gemengelage kleiner zu machen, als man ist, kommt für Glasner dennoch nicht infrage.

Wer mutmaße, so sagte es der Österreicher, dass er und sein Team die „weiße Flagge hissen“ würden, unterliege einer Fehleinschätzung: „Wir wollen weiterkommen, wir auch immer.“ Er habe einen „sehr positiven“ Eindruck von der Mannschaft. Es herrsche intern eine „sehr gute Stimmung“ – was auch damit zu tun habe, dass sie schon oft bewiesen, dass sie zu „Außergewöhnlichem“ fähig sind. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, was wir haben.“

„Wir haben immer noch eine Chance“

In der vergangenen Runde brachte ihnen ihre Courage den Titel in der Europa League ein. Auch in der ersten Hälfte dieser Saison kassierten sie als Debütanten in der Königsklasse mit ihrem forschen Auftreten in der Gruppenphase viel Applaus. Dass nun das vorläufige Ende der internationalen Traumreise droht, ist aufgrund der Faktenlage keine allzu gewagte These. Sie führt aber nicht dazu, dass Glasner und die Spieler die Köpfe hängen lassen. Ganz im Gegenteil: Sie schlagen in ihren Aussagen einen unverdrossenen Ton an. „Wir haben immer noch eine Chance. Wenn wir die Führung erzielen sollten, dann ist es wahrscheinlich, dass sie ein bisschen nervös werden“, sagte Glasner.

Der Blick in die Statistik gibt der Eintracht dabei bedingt Anlass zur Hoffnung. In ihrem bis dahin einzigen Duell mit der SSC, im Achtelfinale des UEFA Cups 1994/1995, gewannen die Frankfurter auswärts 1:0 in Neapel. Zur gegenwärtigen Realität gehört auch, dass der Favorit bislang alle Cham­pi­ons-League-Heimspiele souverän meisterte.

Die Società Sportiva Calcio schoss dabei gegen die Rangers (3:0), Ajax (4:2) und Liverpool (4:1) nicht weniger als elf Treffer. Darüber hinaus gelang es bis heute in der Königsklasse erst einmal einem Team, einen Zwei-Tore-Rückstand auswärts aufzuholen und sich so in Summe durchzusetzen: Manchester United gewann vor vier Jahren nach einem 0:2 gegen PSG in Paris 3:1.

Fakten, die von der Schwere der Aufgabe künden, manchen bei der Eintracht jedoch extra anstacheln. Sebastian Rode zum Beispiel. Er, der sich im Laufe seiner Karriere schon mit einigen Tiefschlägen konfrontiert sah, die er ohne seine Behauptungskraft nicht hätte meistern können, wird im Stadio Diego Armando Maradona anders als beim ersten Schlagabtausch dabei sein. „Wir müssen positiv bleiben“, sagte er, „und gehen mit Mut ran.“

Rode soll Impulse setzen

Vor drei Wochen saß der 32-Jährige grippegeschwächt auf der Bank. Rode ist ein Musterexempel dafür, was sich im Spitzensport mit großer Willensleistung erreichen lässt. Im Winter vor vier Jahren schloss er das freudlose Kapitel in Dortmund, wo alle bei der Borussia den Glauben an ihn und seinen von Verletzungen malträtierten Körper verloren hatten.Doch in Frankfurt bekam er wieder Boden unter die Füße.

Schwachstellen in seiner Physis werden von Fitness-Coach Martin Spohrer mit gezieltem Muskeltraining behandelt, sodass von dem Routinier in Neapel ein nennenswerter Beitrag zum Lückenschluss im defensiven Mittelfeld erwartet wird. Gleichzeitig soll er mit seiner Ballkontrolle Impulse setzen, von denen die modifizierte Offensive (siehe nebenstehendes Schema) profitiert.

Dass es zuletzt nicht rundlief und von fünf Spielen nur eines erfolgreich gestaltet wurde (2:0 gegen Bremen), lässt sich nicht von der Hand weisen. Es funktioniere nicht wirklich „viel aus dem Bauch heraus“, räumte Glasner nach dem 1:1 gegen Stuttgart ein. Die Erkenntnis raubt ihm aber nicht den Schlaf.

Er schlussfolgerte vielmehr daraus, dass es sich trotz allem schon oft im Fußball ausgezahlt habe, wenn man sich bis zum letzten Pfiff des Schiedsrichters gegen das vermeintlich Bevorstehende behauptet habe: „Wir müssen uns sehr viel erarbeiten.“ Einem wie Rode muss er das gewiss nicht zweimal sagen.