Selbst wenn sie wollten, zur Zukunft von Carlo Ancelotti können die Fans von Real Madrid nicht einmal die Gänseblümchen befragen. Ganz Spanien liegt seit Monaten trocken in der prallen Sonne, seit Monaten regnet es nicht, keine Blumen für die Frage: „Bleibt er, bleibt er nicht?“ Fest steht, dass sie den italienischen Trainer, dessen Vertrag noch bis einschließlich der kommenden Saison gültig ist, fest in ihr Herz geschlossen haben.

Am Wochenende haben sie in Sevilla gegen den CA Osasuna den spanischen Königspokal gewonnen. Damit hat der 63-Jährige in seinen beiden Jahren in Madrid alle Titel geholt, um die er gespielt hat. In der vergangenen Saison die Champions League und die Meisterschaft, den spanischen Superpokal, den europäischen Supercup und in diesem Jahr die Klub-WM sowie den spanischen Königspokal.