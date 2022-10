Siegesserie des SSC Neapel : „Kwara“ wirbelt am Vesuv

Wer bitte ist Chwitscha Kwarazchelia? Mittlerweile weiß es beim SSC Neapel jeder. Der junge Georgier ist der Mann der Stunde in der Serie A und verblüfft auch in der Champions League.

Man konnte sie verstehen, die Spieler von Ajax Amsterdam. Nach der historischen Heimniederlage mit einem 1:6 gegen den SSC Neapel in der Champions League vergangene Woche wollten die Unterlegenen so schnell wie möglich aus der Johann-Cruyff-Arena und vielleicht überhaupt von der Bildfläche verschwinden. Der Trikottausch fiel aus, wie man in Italien kritisch bemerkte.

Champions League Liveticker

Verständlich, wie gesagt, dass die Ajax-Spieler nach der bitteren Niederlage nichts für sportliche Gesten übrig hatten. Aber perspektivisch gesehen auch kurzsichtig. Denn in ein paar Monaten ein Trikot von, sagen wir, Chwitscha Kwarazchelia, im Kleiderschrank zu haben, ist keine allzu schlechte Aussicht. An diesem Mittwoch, wenn Ajax zum Rückspiel im Maradona-Stadion von Neapel gastiert, haben die Niederländer dann eine zweite Chance.

Fußballspektakel in Neapel

Wer bitte ist Chwitscha Kwarazchelia? Das fragten sich im Sommer auch die Tifosi des SSC Neapel. Inzwischen ist der vor 21 Jahren in Tiflis zur Welt gekommene Mittelfeldspieler aus Georgien so etwas wie der Mann der Stunde am Vesuv. Zehn Millionen Euro bezahlte Neapel für ihn an Dinamo Batuni. Kwarazchelia zieht Neapel seit Saisonbeginn in seinen Bann.

Er trickst die Gegner mit Leichtigkeit aus, schießt aus allen Lagen, hat schon fünf Treffer in der Serie A und einen in der Champions League erzielt. So einer kommt überall an, aber im auf calcio spettacolo, auf Fußballspektakel, spezialisierten Neapel ganz besonders.

Hurrikan gegen Liverpool

In der Stadt gibt es schon Wandmalereien mit Kwarazchelias Konterfei. Die Mannschaft ist nach neun Spieltagen nicht nur Tabellenführer der Serie A, sondern steht außerdem mit drei Siegen an der Spitze der Champions-League-Gruppe A. Dort besiegte man den FC Liverpool zum Auftakt 4:1, die Rangers in Glasgow 3:0 und zuletzt Ajax in Amsterdam mit einem 6:1.

Höher gewann auch Napoli in Europa nie. Einen „Hurrikan“ erlebten britische Reporter im Auftaktspiel gegen Liverpool. „Kosmisch“, fand Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis sein Team in Holland. „Totalen Fußball“ erwartet die „Gazzetta dello Sport“ auch an diesem Mittwoch wieder.

Die Frage ist, wo Neapels Weg in dieser Spielzeit noch hinführt bei derartig überzeugenden, elektrisierenden und leichtfüßig wirkenden Vorstellungen. Seit acht Spielen gelingen dem Team von Trainer Luciano Spalletti ausschließlich Siege, meist mit erheblicher Tordifferenz. Und das ausgerechnet in einer Spielzeit, die als Saison des Umbruchs geplant war.

Lorenzo Insigne, der platzergreifende Kapitän und Spielmacher Neapels, wechselte im Sommer nach Kanada zum Toronto FC. Dries Mertens, mit 148 Toren der erfolgreichste Torschütze der Vereinsgeschichte, zog es zu Galatasaray Istanbul. Und Stamm-Verteidiger Kalidou Koulibaly wurde für 38 Millionen vom FC Chelsea verpflichtet.

Neapel verlor eine ganze Achse, die Buchmacher wetteten auf Krise. Nun ist der Georgier Kwarazchelia nicht der einzige Grund für die überraschende Entwicklung der Mannschaft. Trainer Spalletti, seit 2021 in Neapel, erkennt ein „reiferes Umfeld“ als im Vorjahr. Und doch gäbe es „in der Mannschaft einen Enthusiasmus wie bei Kindern, die Spaß haben“, sagt er. Neben Spallettis Menschenführung und Expertise als Coach ist aber auch der Sportdirektor Cristiano Giuntoli zu erwähnen, der seit Jahren weitgehend unbekannte Spieler nach Neapel holt, die hier dann zu Stars werden.

„Kwaradona“ oder doch „Kwaravaggio“?

In der Vergangenheit waren das etwa Mittelfeldstar Piotr Zielinski oder Stürmer Victor Osimhen, der nach einer schweren Gesichtsoperation mit Bruch der Augenhöhle langsam wieder zurück ins Team kommt. Seine Abwesenheit machte sich nicht bemerkbar, denn die Neuverpflichtungen Giacomo Raspadori und Giovanni Simeone ersetzen ihn lückenlos und wechseln sich in der Sturmspitze ab.

Der italienische Nationalspieler Raspadori erzielte vier Treffer bisher und ist das Gegenmodell zum extrovertierten, ehemaligen Kapitän Lorenzo Insigne: untätowiert, kein Schmuck, Universitätsstudent. Simeone, genannt „cholito“, Sohn von Atletico-Madrid-Trainer Diego Simeone, beeindruckt durch seine Dynamik.

Mehr zum Thema 1/

Beim Auswärtserfolg gegen den AC Mailand erzielte er den Siegtreffer per Kopf, auch in der Champions League traf er bereits zweimal. Zwölf Spieler haben in dieser Spielzeit Tore für den SSC Neapel erzielt, diese Vielfalt ist ein Spitzenwert in Europa. In Neapel, der Stadt, die Diego Armando Maradona wie einen Heiligen verehrt, haben die übertriebenen Vergleiche längst begonnen.

Der neue Star Kwarazchelia wurde sogar schon gefragt, welchen Spitznamen er bevorzugen würde. „Kwaradona“ in Anlehnung an das unsterbliche Napoli-Idol oder doch „Kwaravaggio“, wegen seiner genialen fußballerischen Pinselstriche? Der 21-jährige Georgier ließ sich angesichts der neapolitanischen Euphorie nicht aus der Ruhe bringen. „Mein Spitzname ist Kwara“, sagte er. „Das reicht.“