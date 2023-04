Bayern München muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) einen Rückstand von drei Toren wettmachen. Unmöglich? Von wegen! Drei Klubs ist ein solches Fußball-Wunder in der Geschichte der Königsklasse geglückt, ein weiterer holte sogar vier Tore auf.

Champions League Liveticker

Halbfinale 2018/19: FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 (Hinspiel 0:3)

Schon in den ersten Sekunden sieht Jürgen Klopp in den Liverpool-Trikots „ein paar Wölfe, die acht Wochen nichts zu fressen bekommen haben“. Seine Reds „zerfleischen“ Lionel Messi und Co. regelrecht. Die Krönung: Der Eckball-Trick von Trent Alexander-Arnold, den der frühere Wolfsburger Divock Origi zum 4:0 nutzt. „Das haut dich um“, schwärmt Klopp von der „magischen“ Nacht, „ich hoffe, dass ich mich in 50 Jahren daran noch erinnern kann.“

Viertelfinale 2017/18: AS Rom - FC Barcelona 3:0 (1:4)

Die Vorgeschichte des Liverpool-Wunders gibt es eine Saison zuvor. Auch in Rom werden die Barca-Zauberfüße Messi und Andres Iniesta nach scheinbar klarem Hinspiel-Sieg vom puren Willen ihres Gegners zermalmt. „Wir haben gegen die beste Mannschaft der Welt gewonnen“, sagt Kostas Manolas, Schütze des umjubelten 3:0, das zum Weiterkommen reicht, weil damals noch die Auswärtstorregel im Europapokal zählt: „Wir haben immer daran geglaubt.“ Klublegende Francesco Totti sprengt die Kabinen-Party, Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni, ein bekennender Juventus-Fan, twittert: „Wenigstens an einem Abend: Forza Roma!"

Achtelfinale 2016/17: FC Barcelona - Paris St. Germain 6:1 (0:4)

Doch „Barca“ kann auch selbst Wunder – und was für welche! 0:4 hatten die Katalanen das Hinspiel bei Paris Saint-Germain verloren. Und vier Tore holte in der Champions League sonst keiner auf. Drei Minuten vor Abpfiff des Rückspiels steht es noch 3:1 – dann trifft Superstar Neymar zweimal und legt Sergi Roberto das entscheidende Tor (90.+5) auf. Bei einem 5:1-Endstand wäre Paris wegen der damals noch geltenden Auswärtstorregel weitergekommen. PSG schickt der UEFA anschließend einen fünfseitigen Beschwerdebrief mit acht (!) vermeintlichen Fehlern von Schiedsrichter Deniz Aytekin – und kauft im Sommer Neymar sowie Kylian Mbappe für zusammen über 400 Millionen Euro.

Viertelfinale 2003/04: Deportivo La Coruña - AC Mailand 4:0 (1:4)

Die Mutter aller Champions-League-Comebacks. Schon zur Pause führt Deportivo La Coruña im Rückspiel mit 3:0. Der eingewechselte Fran González erzielte den umjubelten Treffer zum 4:0-Endstand. „Dieser Sieg beweist, dass Wunder geschehen“, jubelt Depor-Trainer Javier Irureta, sein Kollege Carlo Ancelotti ist fassungslos: „Mir ist das unerklärlich.“ Schließlich war Milan Titelverteidiger, die Elf gespickt mit Weltstars wie Paolo Maldini, Cafu, Andrea Pirlo oder Andrej Schewtschenko. „Der Absturz der Götter“, titelt die Gazzetta dello Sport. Und Irureta verspricht spontan, er werde zum Grab des Heiligen Jakob in der Kathedrale von Santiago de Compostela pilgern – auf Knien.

Mehr zum Thema 1/

„Es geht voll drauf, wir haben noch eine Chance“, kündigte Kapitän Thomas Müller ungeachtet der extrem schwierigen Ausgangslage an. Immerhin machten die Münchner schon häufiger Auswärtsniederlagen in K.o.-Runden im eigenen Stadion wett, zuletzt gelang dies 2015 gegen den FC Porto. Auf ein 1:3 in Portugal folgte ein rauschendes 6:1 vor eigenem Publikum.

Ein Münchner Comeback nach einem Drei-Tore-Rückstand gab es allerdings noch nie. Zweimal lagen die Bayern mit drei oder mehr Treffern zurück, beide Male blieb im Rückspiel das erhoffte Wunder aus. Einem 0:3 beim FC Barcelona im Halbfinale der Saison 2014/15 folgte nur ein 3:2 im Rückspiel. Im Viertelfinale 2008/09 gelang ebenfalls gegen Barca nach einem 0:4 im Hinspiel gar nur ein enttäuschendes 1:1. „Vielleicht ist was Magisches möglich“, sagte Müller dennoch mit Blick auf die Aufgabe gegen Man City.