Champions League : Verrückter Fußball-Abend in London

Der FC Chelsea wandte am vierten Spieltag der Champions League die höchste Heimniederlage seiner Königsklassen-Geschichte mit einer packenden Aufholjagd gegen Ajax Amsterdam ab. Nach einem 1:4-Rückstand kam der Europa-League-Sieger noch zum 4:4 (1:3) gegen den Halbfinal-Teilnehmer der Vorsaison.

An der Stamford Bridge waren dabei die Platzverweise gegen Daley Blind und Joel Veltman der Knackpunkt. Die beiden Ajax-Spieler flogen bei zwei aufeinanderfolgenden Szenen binnen einer Minute (68.) mit Gelb-Rot vom Feld. Jorginho mit zwei Elfmetertreffern (4./71.), sowie Cesar Azpilicueta (63.) und Reece James (74.) trafen für Chelsea.

Für das Team des beim FC Bayern heiß gehandelten Trainers Erik ten Hag hatten Quincy Promes (20.) und Donny van de Beek (55.) zwei Tore erzielt, die weiteren Treffer besorgten Tammy Abraham (2.) und Keeper Kepa Arrizabalaga (35.) jeweils mit Eigentoren.

In der Tabelle der Gruppe H liegen Ajax, Chelsea und der FC Valencia nun punktgleich mit jeweils sieben Zählern auf den ersten drei Plätzen, die Spanier hatten Schlusslicht OSC Lille (1 Punkt) mit 4:1 (0:1) geschlagen.

Titelverteidiger FC Liverpool hat unterdessen mit nun neun Punkten die Tabellenführung in der umkämpften Champions-League-Gruppe E übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Dienstagabend gegen den belgischen Meister KRC Genk mit 2:1 (1:1). Georginio Wijnaldum (14.) brachte das überlegene Liverpool in Anfield in Führung. Genk glich mit seinem ersten Torschuss durch Mbwana Samatta (41.) aus. Den Siegtreffer erzielte schließlich Alex Oxlade-Chamberlain (53.). Genk (1) kann nach der Niederlage das Achtelfinale nicht mehr erreichen.

Der bisherige Spitzenreiter der Gruppe E, SSC Neapel (8), kam gegen ein stark aufspielendes RB Salzburg (4) nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verpasste es damit, als erstes Team vorzeitig ins Achtelfinale einzuziehen. In Neapel gelang Salzburgs 19 Jahre altem Shootingstar Erling Haaland sein siebter Königsklassen-Treffer im vierten Spiel (11.), Hirving Lozano (44.) gelang der Ausgleich.

Der fünfmalige Titelträger FC Barcelona (8 Punkte) hat im Kampf um den Achtelfinaleinzug überraschend Punkte liegen gelassen. In der Gruppe F reichte es für das Team des deutschen Nationaltorwarts Marc-Andre ter Stegen nach mäßiger Leistung nur zu einem 0:0 gegen Außenseiter Slavia Prag (2). Der BVB (7) hat nach seinem fulminanten 3:2-Sieg gegen Inter (4) nun zu Barca aufgeschlossen.

Im Camp Nou tat sich Barca gegen den tschechischen Meister ähnlich wie im Hinspiel (2:1) enorm schwer. Ungewohnte Fehlpässe und wenig Tempo ließen das Spiel erlahmen, nur bei einem fulminanten Sololauf von Messi blitzte kurz das Können auf, der Argentinier traf die Latte (35.). Ein Tor von Arturo Vidal zählte nach einer knappen Abseitsstellung von Passgeber Messi nicht (59.), Letzterer ließ zudem noch eine Großchance liegen (76.). Ter Stegen war einige Male gefordert und parierte sicher.

In Leipzigs Gruppe G schob sich Olympique Lyon (7) mit einem 3:1 (1:0) gegen Benfica Lissabon (3) auf Platz zwei hinter RB (9) vor. Beide haben damit am kommenden Spieltag den ersten Matchball für den Achtelfinaleinzug.

