Champions League : Wie die Bayern mit dem Neuer-Ausfall umgehen

Es ist nicht überliefert, ob sich Sven Ulreich bis vor ein paar Tagen überhaupt noch einmal groß mit der Champions League beschäftigt hat. Gut, mit den Reservebänken der jeweiligen Stadien vielleicht schon. Denn dort saß der Ersatztorhüter des FC Bayern ja auch in dieser Saison wieder klaglos, bei fast allen nationalen und internationalen Spielen. Aber nach Manuel Neuers Knieoperation ist er doch noch einmal zurückgekehrt ins Tor des Rekordmeisters und somit auch in die Königsklasse.

Champions League Liveticker

Das Achtelfinal-Hinspiel der Bayern an diesem Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) bei RB Salzburg wird Ulreichs 14. Auftritt in der Champions League. Sein 13. Einsatz liegt fast vier Jahre zurück, es war einer zum Vergessen. Denn dass die Bayern an jenem Mai-Abend wieder einmal an Real Madrid gescheitert waren, hatte auch ein bisschen mit ihm zu tun.

Das zweite Tor der Spanier im Halbfinal-Rückspiel war auf einen Fehler des Münchner Torwarts zurückgegangen. Er hatte damals Neuer eine komplette Saison vertreten, nicht wie jetzt voraussichtlich nur ein paar Spiele. Sehr solide hatte Ulreich dies getan, aber durch die Partie in Madrid blieb ein bitterer Nach­geschmack. Er saß nach dem Abpfiff lange Zeit konsterniert auf dem Rasen des Bernabeu-Stadions.

Vertreter trifft keine Schuld

Die Erinnerung daran ist womöglich ein bisschen verblasst, die an die letzten beiden Spiele in der Bundesliga dürfte dagegen noch sehr präsent sein. Die 1:2-Niederlage zum Auftakt der Rückrunde gegen Borussia Mönchengladbach, als er den positiv auf Corona getesteten Neuer zum ersten Mal vertrat. Und vor allem das blamable 2:4 am vergangenen Samstag in Bochum, wenngleich sich Ulreich, wie Trainer Julian Nagelsmann findet, nichts vorzuwerfen habe. „Sven hat es gut gemacht“, sagte der Bayern-Trainer und lobte explizit „die gute Spieleröffnung“ des Torhüters. An ihm habe es jedenfalls nicht gelegen, stellte Nagelsmann fest.

Nagelsmann hat ja nicht Unrecht, einerseits, denn den Neuer-Vertreter traf bei den Gegentoren keine Schuld. Andererseits weiß der Trainer, dass es jetzt auch darum gehe, „Sven den Rücken zu stärken“. Mit ein bisschen mehr Lob als vielleicht gerechtfertigt wäre. Die Bayern brauchen Ulreich in guter Verfassung in den kommenden Wochen, körperlich und mental. Das Achtelfinale in Salzburg sei der „Startschuss für eine Phase, die uns wichtig ist“, sagt Thomas Müller. Die Phase, an deren Ende die Note für die Saison-Leistung vergeben wird. Ein gerade noch Gut, wenn die Meisterschaft als einziger Titel stehen würde. Oder ein Ausgezeichnet, wenn die Bayern die Champions League gewinnen sollten.

Ulreich galt bisher stets als idealer Vertreter, weil er nicht nur wusste, auf was er sich eingelassen hatte bei der Vertragsunterschrift in München, sondern die Rolle auch annahm. Und weil er fast immer solide Leistungen brachte. Immer zur Stelle war, wenn er gebraucht wurde, und ansonsten ohne zu murren im Hintergrund blieb. „Man bereitet sich jede Woche auf einen möglichen Einsatz vor, damit man ready ist“, erklärte Ulreich vor ein paar Tagen.

So war das bei seinem ersten Engagement in München von 2015 bis 2020, bevor die Bayern über die Ära Neuer hinaus dachten und den damals hochbegabten Alexander Nübel verpflichteten. Da suchte Ulreich dann noch einmal die Herausforderung, als Nummer eins in einem Tor zu stehen. Er nahm ein Angebot des Hamburger SV an, spielte dort eine ordentliche Zweitliga-Saison. Und kehrte dann doch wieder zurück auf die Bayern-Bank, weil eben Nübel dort nicht sitzen wollte, um zu warten, bis Neuer seinen Arbeitsplatz räumt.

Mehr zum Thema 1/

Ulreich hat im vergangenen Sommer aber lediglich einen Vertrag für ein Jahr erhalten. Das mag in erster Linie damit zu tun haben, dass Nübel nur ausgeliehen ist nach Monaco und somit nach dieser Saison erst einmal nach München zurückkehrt. Aber eben nicht nur. Die Bayern haben wohl ein paar Bedenken, ob Ulreich mit 33 Jahren die Anforderungen an einen modernen Torwart noch erfüllen, ob er dieser solide Stellvertreter von Neuer weiter sein kann.

Immer wieder gibt es Spekulationen, wonach die Bayern an einer Verpflichtung von Stefan Ortega von Arminia Bielefeld interessiert sind. Der Vertrag des früheren Torhüters des TSV 1860 München läuft aus, aber mit 29 Jahren, so ist aus dem Umfeld von Ortega zu hören, fühlt er sich noch zu jung, um sich auf die Bank zu setzen, trotz der Aussicht auf ein sehr gutes Gehalt und einer jährlichen Titelgarantie. Ulreich fühlt sich mit 33 Jahren wiederum noch nicht zu alt, um Neuer solide zu vertreten. Den Beweis dafür will er in den kommenden Wochen antreten.